Офіс президента назвав міста, у яких тривають серйозні бої з окупантами

Українці тримають оборону Херсона, Миколаєва, Одеси та Маріуполя

! Ситуація щодо російського вторгнення

Військові Збройних сил України продовжують серйозні бої з російськими військами, тримаючи оборону Херсона, Миколаєва, Одеси та Маріуполя, при цьому ситуація залишається під нашим контролем. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він зазначив, що потужні бойові дії йдуть в Херсоні, Миколаєві та Одесі, оскільки цей напрямок вважається пріоритетним для РФ.

«Вони хотіли там закріпитися, але їм це не вдасться», – наголосив Подоляк.

Подоляк повідомляє, що також запеклі бої ведуться за Маріуполь, проте «жодних шансів на те, що місто перейде на бік Російської Федерації або буде захоплене, на сьогодні немає».

Нагадаємо, станом на ранок 26 лютого орієнтовні втрати противника складають: літаки – 14 од., гелікоптери – 8 од., танки ‒ 102 од., ББМ ‒ 536 од., гармат – 15 од., ЗРК БУК-1 од. Понад 3,5 тисячі російських окупантів загинули, ще майже 200 полонені.

війна з російськими окупантами триває третю добу. Минулої ночі уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а.

Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.