Прикордонники підняли прапор на пункті пропуску «Бударки» на кордоні з РФ (відео)

Бійці «Сталевого кордону» підняли синьо-жовтий стяг на найвищу в околиці вежу

Прикордонники підняли український прапор у пункті пропуску «Бударки» на Харківщині. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними ДПСУ, прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» не зважаючи на постійні обстріли, зайшли на територію автомобільного пункту пропуску «Бударки», що в Харківській області та підняли синьо-жовтий стяг на найвищу в околиці вежу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Даний пункт пропуску розташований безпосередньо на державному кордоні та не працює з моменту повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, що майже вся захоплена з 24 лютого росіянами територія Харківської області була звільнена з-під окупації в результаті тогорічного осіннього контрнаступу ЗСУ. Але під контролем росіян все ще залишається невелика частина території області.

Раніше прикордонники підняли український прапор у «сірій зоні» Харківської області.

А також показали, який вигляд зараз має кордон із Білоруссю.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, триває 643-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнень. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по пункту управління та трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.