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Прикордонники підняли прапор на пункті пропуску «Бударки» на кордоні з РФ (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Прикордонники підняли прапор на пункті пропуску «Бударки» на кордоні з РФ (відео)
Пункт пропуску «Бударки» розташований безпосередньо на державному кордоні
фото: скрін із відео

Бійці «Сталевого кордону» підняли синьо-жовтий стяг на найвищу в околиці вежу

Прикордонники підняли український прапор у пункті пропуску «Бударки» на Харківщині. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

За даними ДПСУ, прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» не зважаючи на постійні обстріли, зайшли на територію автомобільного пункту пропуску «Бударки», що в Харківській області та підняли синьо-жовтий стяг на найвищу в околиці вежу.

Даний пункт пропуску розташований безпосередньо на державному кордоні та не працює з моменту повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, що майже вся захоплена з 24 лютого росіянами територія Харківської області була звільнена з-під окупації в результаті тогорічного осіннього контрнаступу ЗСУ. Але під контролем росіян все ще залишається невелика частина території області.

Раніше прикордонники підняли український прапор у «сірій зоні» Харківської області.

А також показали, який вигляд зараз має кордон із Білоруссю.

Нагадаємо, триває 643-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнень. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по пункту управління та трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Теги: прикордонники кордон Харківщина

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