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У Сумській області прикордонники стріляли по автомобілю, який не зупинився на блокпості

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Сумській області прикордонники стріляли по автомобілю, який не зупинився на блокпості
Після попереджувального пострілу охоронцями кордону було відкрито вогонь по колесах
фото ілюстративне

54-річний водій автівки марки Lifan, при наближенні до контрольного поста, не виконав вимогу про зупинку та продовжив рух далі

Прикордонники спільно з представниками інших складових Сил оборони, які виконували службові обов’язки на одному з контрольних постів в Сумській області, застосували зброю для зупинки автомобіля. Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.

Зазначається, що 54-річний водій автівки марки Lifan, при наближенні до контрольного поста, не виконав вимогу про зупинку та продовжив рух далі.

«Під час переслідування автомобіля-втікача кермувальник своїми діями створив аварійну ситуацію та явну загрозу життю та здоров’ю наряду. Після попереджувального пострілу охоронцями кордону було відкрито вогонь по колесах, внаслідок чого транспортний засіб зупинено», – йдеться в повідомленні.

У ДПСУ зазначили, що порушник перебував з явними ознаками алкогольного сп’яніння, що було підтверджено перевіркою алкотестером, результат вмісту алкоголю показав 2,06 проміле.

Наразі громадянина передано працівникам Національної поліції.

Нагадаємо, триває 631-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Минулої доби російські терористичні війська завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах в Селідовому Донецької області та Зарічному Запорізької області. Крім того, сьогодні вночі окупанти знову завдали чергових ракетно-авіаційних ударів по Україні, триває атака БпЛА типу Shahed-136/131.

Теги: війна Сумщина

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