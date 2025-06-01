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Наступ на Сумщині: де армія РФ тисне найбільше

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Наступ на Сумщині: де армія РФ тисне найбільше
Ворог тисне на ЗСУ на Сумщині
фото з відкритих джерел

Ситуація у Сумській області, особливо у межах населених пунктів Юнаківської та Хотінської громад

Армія РФ не припиняє здійснювати штурми позицій Сил оборони на кордоні Сумської області. Як інформує «Главком», про це під час телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

«На жаль, ситуація у Сумській області, особливо у межах населених пунктів Юнаківської та Хотінської громад, непроста, бо ворог продовжує тиснути», – розповів він.

Демченко наголосив, що сили РФ застосовують піхотні групи – малі штурмові групи для того, «щоб вони накопичувалися і проводили вже власне бойові дії, атакували позиції українських захисників саме по території України».

«Це вже триває певний час. Найбільш активно це на напрямку населених пунктів Басівка та Журавка. Але за останній період ворог розширює цю територію заходу малих штурмових груп, зокрема це напрямки населених пунктів Веселівка, Володимирівка», – зазначив Демченко.

Нагадаємо, Росія зібрала достатньо сил, щоб розпочати наступ на Сумщину.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що наразі окупанти на Сумському напрямку накопичують свої сили. За його словами, понад 50 тис. росіян вже стягнуто до цього району.

Також «Главком» писав, чому Україні не можна допустити втрату Юнаківки на Сумщині.

До слова, українські десантники на Курщині та Сумщині захопили у полон десятеро російських військових, які намагалися окупувати населені пункти Сумської області. Російських полонених обміняють на українських бійців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Командування десантно-штурмових військ.

«У своїх підрозділах на території Росії, до них застосовувалось негуманне поводження, психологічний тиск та погрози. Полоненим надали необхідну медичну та психологічну допомогу. Вони можуть бути використані для подальшого обміну на українських військових, які перебувають у російському полоні», – ідеться у повідомленні командування ДШВ.

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Теги: росія окупанти армія полон Володимир Зеленський Андрій Демченко ворог наступ погрози

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