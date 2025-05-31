РФ прорвали нову ділянку кордону на Сумщині – DeepState

На Сумщині збільшилося ще одне вогнище контрольованої ворогом території

Росіяни захопили територію біля Олександрії

Аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських військ в районі села Олександрія на Сумщині. Про це інформує «Главком».

Станом на 30 травня частина території в районі села Олександрія на Сумщині біля кордону з РФ позначена як окупована, а частина – як «сіра зона».

Ще станом на 29 травня ситуація виглядала інакше – окупованої частини майже не було, а частина території з іншого боку кордону була позначена як контрольована українськими силами.

Таким чином, на Сумщині збільшилося ще одне вогнище контрольованої ворогом території, окрім ділянки Журавка-Новеньке-Веселівка-Басівка.

DeepState також повідомив про окупацію Єлизаветівки на Донеччині.

Нагадаємо, Росія зібрала достатньо сил, щоб розпочати наступ на Сумщину.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що наразі окупанти на Сумському напрямку накопичують свої сили. За його словами, понад 50 тис. росіян вже стягнуто до цього району.

Також «Главком» писав, чому Україні не можна допустити втрату Юнаківки на Сумщині.