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Російські чиновники просять окупувати Суми – Путін «за»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Російські чиновники просять окупувати Суми – Путін «за»
Очільник Глушківського району вважає, що українські Суми «мають стати частиною РФ»
скріншот з відео

Російська делегація у Стамбулі погрожувала Україні, що зможе окупувати Харківську та Сумську області

Російський чиновник закликав диктатора Володимира Путіна захопити Суми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на зустріч глави Кремля з керівниками муніципалітетів Курської області.

Голова Глушківського району Павло Золотарьов заявив, що Суми «мають стати російськими». «Суми мають бути наші. Ми не можемо жити, як на півострові. Нас має бути побільше. Хоча б Суми. Я думаю так. І з вами, як із головнокомандувачем, ми переможемо», – каже він.

У відповідь Путін не те що не спростував цю заяву, а, навпаки, підтримав її у формі «жарту», згадавши очільника Курщини Олександра Хінштейна. «Тому Олександра Євсейовича і вибирали, він теж так хоче все побільше», – сказав Путін.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін відвідав Курщину, де Збройні сили України проводять курську операцію. Глава Кремля начебто побував у Курчатові за 60 км від українського кордону. Там він провів нараду з представниками місцевої влади.

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За даними Кремля, Путін також відвідав Курську АЕС-2, де йому провели екскурсію. Кремль не вказує точну дату поїздки Путіна, зазначаючи, що вона відбулася «напередодні».

Як відомо, українські підрозділи продовжують перебувати в Курській області РФ та виконувати там завдання, щоб зберегти буферну зону в прикордонних із Росією районах і запобігти новому наступу на Сумському та Харківському напрямках.

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Росія продовжує штурмові дії, щоб витіснити українські сили з Курщини та сформувати «зони безпеки» в прикордонних районах Сумщини. Для цього окупанти перекидають резерви з інших напрямків, зокрема повітряно-десантні війська та морську піхоту, що мали посилити наступальні дії на Торецькому, Покровському та Оріхівському напрямках.

До слова, голова російської делегації Володимир Мединський під час перемовин у Стамбулі заявляв, що Росія готова воювати вічно. «Ми не хочемо війни, але ми готові воювати рік, два, три – скільки б це не зайняло. Ми воювали зі Швецією 21 рік. Як довго готові воювати ви?» – заявив помічник Путіна.

Російська делегація погрожувала Україні, що зможе окупувати Харківську та Сумську області. За словами росіян, аби вогонь припинився, українські війська мають вийти з Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей.

Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не погодиться на умови, що передбачають відведення військ з її територій.

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Теги: путін Суми окупація Курщина

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