Зеленський про ситуацію на Сумщині: окупанти накопичують війська

Президент наголосив, що також на Сумщині зафіксовано диверсійні операції росіян

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі окупанти на Сумському напрямку накопичують свої сили. За його словами, понад 50 тис. росіян вже стягнуто до цього району. Про це президент сказав на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Зараз на Сумському напрямку вони (росіяни, – «Главком») накопичують війська. Більше 50 тисяч. Ми розуміємо. Але у нас там є успіхи. Взяли, наприклад, вісім полонених в районі Тьоткіно. У мене була зустріч із Сирським, начальником Генштабу Гнатовим. Сирський казав, що поповнюють обмінний фонд. Для нас це дуже важливо. І тому ми там діємо, ми там знаходимось», – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що також на Сумщині зафіксовано диверсійні операції росіян. На це є відповіді українських бійців.

«Що стосується Сумського напрямку. Їхні найбільші, найсильніші війська сьогодні знаходяться на Курському напрямку. Для виштовхування наших військ з Курщини і для того, щоб підготувати наступальні дії на Сумщину. Для будівництва цієї буферної зони, яку вони так називають, в 10 км вглиб України. Я думаю, що вони розуміють, що їм не вистачає цих можливостей. Зараз це так», – додав президент.

Нагадаємо, що Росія відкладає запланований наступ на Костянтинівку через невдачі біля Часового Яру та нестачу резервів. ISW наголошує, що перекидання сил з цього напрямку свідчить про перегляд планів російського командування та ймовірне зміщення фокуса на північ України. Аналітики вважають, що РФ не має достатніх оперативних резервів, аби вести наступи на кількох напрямках одночасно.

Зауважимо, очільник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що на Сумщині під контролем РФ перебувають чотири населених пункти.

До слова, російські загарбники з середини квітня активізували штурмові дії в районі населеного пункту Тихе на Харківщині. Ворог здійснив перші серйозні атаки 13-15 квітня, що дозволило йому незначно просунутись у цьому районі. Відтоді російські сили періодично намагалися покращити свої позиції, і останніми днями ці спроби виявились частково успішними.