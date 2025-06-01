Росія захопила ще один населений пункт на Сумщині – DeepState

Інформація офіційного підтвердження немає

За інформацією DeepState російська армія захопила ще один населений пункт на Сумщині – Володимирівку. Про це повідомляє «Главком».

У телеграм-каналі DeepState з’явилася новина про те, що ворог окупував Володимирівку. Варто зазначити, що інформація офіційного підтвердження немає.

Раніше аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських військ в районі села Олександрія на Сумщині. Про це інформує «Главком».

Станом на 30 травня частина території в районі села Олександрія на Сумщині біля кордону з РФ позначена як окупована, а частина – як «сіра зона».

Нагадаємо, Росія зібрала достатньо сил, щоб розпочати наступ на Сумщину.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що наразі окупанти на Сумському напрямку накопичують свої сили. За його словами, понад 50 тис. росіян вже стягнуто до цього району.

Також «Главком» писав, чому Україні не можна допустити втрату Юнаківки на Сумщині.

До слова, українські десантники на Курщині та Сумщині захопили у полон десятеро російських військових, які намагалися окупувати населені пункти Сумської області. Російських полонених обміняють на українських бійців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Командування десантно-штурмових військ.

«У своїх підрозділах на території Росії, до них застосовувалось негуманне поводження, психологічний тиск та погрози. Полоненим надали необхідну медичну та психологічну допомогу. Вони можуть бути використані для подальшого обміну на українських військових, які перебувають у російському полоні», – ідеться у повідомленні командування ДШВ.