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ЗСУ взяли у полон російських морпіхів, які намагалися окупувати два села на Сумщині

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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ЗСУ взяли у полон російських морпіхів, які намагалися окупувати два села на Сумщині
Усі полонені окупанти служили в російській армії з 2025 року
фото: скріншот із відео

Десантникам вдалося захопити десятьох окупантів

Українські десантники на Курщині та Сумщині захопили у полон десятеро російських військових, які намагалися окупувати населені пункти Сумської області. Російських полонених обміняють на українських бійців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Командування десантно-штурмових військ.

«У своїх підрозділах на території Росії, до них застосовувалось негуманне поводження, психологічний тиск та погрози. Полоненим надали необхідну медичну та психологічну допомогу. Вони можуть бути використані для подальшого обміну на українських військових, які перебувають у російському полоні», – ідеться у повідомленні командування ДШВ.

Усі полонені окупанти служили в російській армії з 2025 року. Більшість із них проходили службу у 810-й окремій гвардійській бригаді морської піхоти РФ. Деякі з полонених добровільно уклали контракт з міноборони РФ, щоб уникнути кримінальної відповідальності за злочини, деяких – мобілізували. Кілька росіян потрапили у полон на Сумщині, під час спроби захопити села Олександрія та Миропілля.

Також українським військовим вдалося захопити російського військового зі 106-ї повітряно-десантної дивізії, яка намагалась штурмувати українське село Локня на Сумщині.

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ЗСУ закликали інших росіян здатися у полон та зберегти своє життя.

Раніше «Главком» повідомляв, що в український полон потрапив унікальний окупант – він не знає ані столиці Росії, ані столиці України. Та і взагалі не знає що таке столиця.

Ще один окупант на ім’я Кирило потрапив в полон, бо любив спати. Він служив у одній із частин Єкатеринбурга, та командування відправило на передову, бо постійно запізнювався. Горе-військовий зізнається – пізно лягав, тож і вставати до роботи вчасно не виходило.

Так 36-річний боєць опинився в Україні. Тут він умудрився проспати навіть свій полон. Кирило перебував на спостережному пункті, де з ним і трапилася прикрість. – «Годині о шостій ранку доповів, що обстановка 2:0, і заснув. А коли відкрив очі, наді мною чотири військових ЗСУ стояли».

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Теги: окупанти полон Сумщина десант

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