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Росія зібрала достатньо сил, щоб розпочати наступ на Сумщину – ДПСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Росія зібрала достатньо сил, щоб розпочати наступ на Сумщину – ДПСУ
фото з відкритих джерел

На Сумщині велика активність ДРГ

На Сумському напрямку окупаційна армія накопичила достатньо сил  для того, щоб спробувати розпочати наступ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

«Ворог дійсно має досить велику кількість сил та засобів по особовому складу й по техніці в межах Курської області... У ворога там достатньо сил для того, щоб здійснювати дію й стосовно нашого кордону, аби створити власне спробу атаки по території України», – сказав Демченко.

Крім того, не зменшується і активність ворожих диверсійних груп. Найбільш активні вони у межах Сумської області, також викривались спроби заходів російських диверсантів на Харківщині.

Щодо кордону з Білоруссю, то, за даними Демченка, станом на ранок 29 травня, не спостерігається будь-яких подій, які б впливали на безпеку України. Водночас він вважає, що напруга значно зросте восени, коли на території Білорусі розгорнуться навчання «Захід-2025».

«Цей напрямок залишається загрозливим... Загроза почне зростати особливо, коли почнеться активна фаза спільних навчань, які анонсували Білорусь та Росія. Ця активна фаза припадає на вересень. Маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій», – додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що наразі окупанти на Сумському напрямку накопичують свої сили. За його словами, понад 50 тис. росіян вже стягнуто до цього району.

Також «Главком» писав, чому Україні не можна допустити втрату Юнаківки на Сумщині.

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Теги: Сумщина ЗСУ війна окупанти

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