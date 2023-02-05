Прикордонники повідомили, скільки російських військових перебувають на території Білорусі

Ситуація на українсько-білоруському кордоні залишається повністю контрольованою

Повторний наступ російських військ з території Білорусі малоймовірний, загрози наразі немає. Прикордонники не спостерігають ударних угруповань ворога, які могли би розпочати вторгнення до України. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

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Демченко підкреслив, що ситуація на українсько-білоруському кордоні залишається повністю контрольованою.

«Ми не відмічаємо наявності на території Білорусі ударних угруповань ворога, які були б готові здійснити повторне вторгнення на територію України. Проте на території Білорусі є російські військові, за нашою інформацією, це близько 9 000 військовослужбовців. Але ця цифра дещо менша, яка була раніше. РФ використовує територію Білорусі як полігон для навчання свої військових. І, власне, ті підрозділи, які пройшли підготовку були перекинуті назад до Росії і заведені нові підрозділи», – розповів речник ДПСУ.

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Однак Демченко наголосив, що Україна готується до реагування на загрозу у разі зміни ситуації.

«Ворога не можна недооцінювати і ми мусимо бути готові до будь-якої ситуації, тому відбувається укріплення як по лінії кордону, так і в прикордонних областях», – резюмував він.

Нагадаємо, міноборони Білорусі заявило про початок нових військових навчань із Росією. Йдеться про «штабні тренування», в рамках яких плануватимуть «застосування військ» двох країн.

Нагадаємо, у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), зазначається, що Росія готується до наступу найближчі місяці. На це вказують західні, українські та російські джерела.

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Як повідомлялося, Столтенберг заявив, що у НАТО не бачать жодних ознак того, що російський диктатор Володимир Путін змінив свої цілі щодо війни проти України. Навпаки, ж спостерігається підготовка Росії до нового наступу.