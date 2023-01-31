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Наступ Росії у найближчі місяці неминучий – ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Наступ Росії у найближчі місяці неминучий – ISW
Росія може мобілізувати понад 200 тис. військовослужбовців
фото з відкритих джерел

Основні сили очікуваного наступу РФ та обіцяного прориву ще не «вступили в бій»

Росія готується до наступу найближчі місяці. На це вказують західні, українські та російські джерела, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на заяву генсека НАТО Йенса Столтенберга від 30 січня про те, що немає жодних ознак того, що Росія готується до переговорів про мир, і що все вказує на протилежне. Столтенберг зазначив, що Росія може мобілізувати понад 200 тис. військовослужбовців і продовжує нарощувати зброю та боєприпаси за рахунок збільшення внутрішнього виробництва та партнерства з авторитарними державами, такими як Іран і Північна Корея.

Крім того, голова Ради резервістів Сухопутних військ України Іван Тимочко заявив, що російські війська посилюють своє угруповання на Донбасі в рамках очікуваного наступу.

«Заяви Столтенберга та Тимочко підтверджують попередній прогноз ISW про те, що російські сили створюють умови для початку наступальних зусиль, ймовірно, у Луганській області, у найближчі місяці», – йдеться у звіті ISW.

Крім того, російські військові блогери продовжили вказувати на те, що інформаційний простір створює умови для російського наступу. Вони заявляють, що темпи та характер російських операцій свідчать про те, що основні сили очікуваного наступу та обіцяного прориву ще не «вступили в бій». Ця заява свідчить про те, що російські війська ще не задіяли елементи, необхідні для рішучого наступу, зазначили аналітики.

Ключові висновки ISW:

  • Іранські державні ЗМІ повідомили, що 29 січня Іран і Росія встановили прямі канали фінансового зв'язку між іранськими банками та понад 800 російськими банками.
  • Російські війська продовжували наземні атаки, щоб відвоювати втрачені позиції на захід від Кремінної, а українські війська проводили контрнаступальні операції на північний захід від Сватового.
  • Українські війська продовжували завдавати ударів по зосередженню російських військ у тилових районах Луганської області.
  • Російські війська продовжували вести наземні атаки на лінії фронту в Донецькій області.
  • Російські війська продовжували досягати незначних територіальних здобутків поблизу Бахмута.
  • Російські війська не проводили підтверджених наземних ударів у Запорізькій області.
  • Міністерство оборони Росії продовжувало заходи щодо професіоналізації російської армії, оскільки стикається з постійною негативною реакцією на ці заходи.
  • Російські війська та окупаційна влада продовжують нападати на кримських татар, намагаючись пов’язати антиросійські настрої з екстремістською чи терористичною діяльністю.
Наступ Росії у найближчі місяці неминучий – ISW фото 1

Як повідомлялося, Столтенберг заявив, що у НАТО не бачать жодних ознак того, що російський диктатор Володимир Путін змінив свої цілі щодо війни проти України. Навпаки, ж спостерігається підготовка Росії до нового наступу.

Теги: росія путін війна окупанти НАТО

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