Білорусь заявила про початок чергових навчань із Росією: деталі

Нові тренування спрямовані на підвищення сумісності органів військового управління двох держав

Міноборони Білорусі заявило про початок нових військових навчань із Росією. Йдеться про «штабні тренування», в рамках яких плануватимуть «застосування військ» двох країн. Про це повідомляє пресслужба міноборони Білорусі.

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«Протягом тижня представники військових відомств двох держав відпрацюють питання спільного планування застосування військ на основі досвіду збройних конфліктів останніх років на тему: «Прийняття рішення на застосування регіонального угруповання військ (сил) на користь забезпечення військової безпеки Союзної держави», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що нові тренування спрямовані на підвищення сумісності органів військового управління двох держав та є черговим етапом підготовки до навчань «Щит Союзу – 2023», які у вересні пройдуть у РФ.

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Нагадаємо, у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), зазначається, що Росія готується до наступу найближчі місяці. На це вказують західні, українські та російські джерела.

Як повідомлялося, Столтенберг заявив, що у НАТО не бачать жодних ознак того, що російський диктатор Володимир Путін змінив свої цілі щодо війни проти України. Навпаки, ж спостерігається підготовка Росії до нового наступу.