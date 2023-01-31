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Білорусь заявила про початок чергових навчань із Росією: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Білорусь заявила про початок чергових навчань із Росією: деталі
Протягом тижня представники військових відомств двох держав відпрацюють питання спільного планування застосування військ
фото з відкритих джерел

Нові тренування спрямовані на підвищення сумісності органів військового управління двох держав

Міноборони Білорусі заявило про початок нових військових навчань із Росією. Йдеться про «штабні тренування», в рамках яких плануватимуть «застосування військ» двох країн. Про це повідомляє пресслужба міноборони Білорусі.

«Протягом тижня представники військових відомств двох держав відпрацюють питання спільного планування застосування військ на основі досвіду збройних конфліктів останніх років на тему: «Прийняття рішення на застосування регіонального угруповання військ (сил) на користь забезпечення військової безпеки Союзної держави», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що нові тренування спрямовані на підвищення сумісності органів військового управління двох держав та є черговим етапом підготовки до навчань «Щит Союзу – 2023», які у вересні пройдуть у РФ.

Нагадаємо, у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), зазначається, що Росія готується до наступу найближчі місяці. На це вказують західні, українські та російські джерела. 

Як повідомлялося, Столтенберг заявив, що у НАТО не бачать жодних ознак того, що російський диктатор Володимир Путін змінив свої цілі щодо війни проти України. Навпаки, ж спостерігається підготовка Росії до нового наступу.

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Теги: росія Міноборони путін танки диктатор Білорусь

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