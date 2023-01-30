Росія готується до нового наступу на Україну – НАТО

РФ нарощує свій арсенал завдяки Ірану та Північній Кореї

У НАТО не бачать жодних ознак того, що російський диктатор Володимир Путін змінив свої цілі щодо війни проти України. Навпаки, ж спостерігається підготовка Росії до нового наступу. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час виступу в Інституті перспективних досліджень CHEY в Сеулі.

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«Сьогодні ніхто не може сказати, коли закінчиться війна. Але що ми знаємо точно, то це те, що ця агресивна війна, спровокована Путіним. Він вирішив вторгнутися до іншої країни, суверенної демократичної держави в Європі і може покласти край війні вже сьогодні. Але проблема в тому, що ми не бачимо жодних ознак того, що він та влада в Москві готуються до миру», – заявив Столтенберг.

Генсек зазначив, що РФ нарощує свій арсенал завдяки підтримці інших авторитарних держав, таких як Іран та Північна Корея.

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«Ми бачимо, що вони готуються до нового наступу, що вони мобілізують більше солдатів, понад 200 тис. осіб, а можливо навіть більше. Що вони активно нарощують озброєння та боєприпаси. І найголовніше, ми не бачимо жодних ознак того, що президент Путін змінив свою мету цього вторгнення, яка полягає у тому, щоб контролювати сусіда, контролювати Україну. Отже, поки це так, ми маємо бути готовими до довгого шляху», – каже Столтенберг.

Також Столтенберг наголосив на важливості не допустити того, щоб Путін переміг у війні, оскільки це буде трагедія не лише для українців, але й небезпечно для цивілізованого світу. Крім того, він допустив, що швидше за все, «ця війна на якомусь етапі закінчиться за столом переговорів».

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