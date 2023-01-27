ЄС попереджає Білорусь про нові санкції у разі прямої участі у війні проти України

Мінську загрожують «сильні обмежувальні заходи»

Європейський Союз закликає Білорусь припинити сприяння незаконній війні Росії проти України. Якщо ж офіційний Мінськ напряму залучить своїх військових до агресії проти сусідньої країни, то Європа відповість санкціями. Таке попередження міститься у заяві ЄС, затвердженій під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми закликаємо владу Білорусі утриматися від будь-якої подальшої участі чи сприяння незаконній агресивній війні Росії проти України, а також негайно припинити використання своєї території як плацдарму для нападів на Україну, що також є агресією. Білорусь має припинити військову підтримку Росії. Ми повторюємо, що на подальші дії, такі як, зокрема, будь-яка безпосередня участь білоруських військових в агресивній війні Росії, призведуть до нових і жорстких обмежувальних заходів», – йдеться в документі.

Раніше європейські ЗМІ вже публікували власні дослідження щодо можливих санкцій Старого Світу проти Білорусі. За свідченнями їх джерел, вже у 10-му пакеті санкцій, затвердження якого планується на річницю початку повномасштабного наступу, можуть бути прописані обмеження для Мінська. Зокрема, йдеться про ембарго на зброю та техніку подвійного призначення, а також заборону експорту з ЄС електроніки.