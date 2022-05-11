Прикордонники спростували черговий фейк Кремля

Окупанти створюються та поширюються фейкові листи від держорганів України

Росія продовжує максимально спекулювати темою захоплення території України Польщею. Це, перш за все, певно робиться, аби відволікти увагу населення своєї країни від незручних запитань, пов'язаних з війною, яку веде РФ проти України, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Окупанти створюються та поширюються фейкові листи від держорганів України.

«Російські пропагандистські канали поширили лист, який, нібито, надійшов від Збройних Сил України на ім’я Голови Державної прикордонної служби України. Окрім цього, в листі пропагандисти допустили низку як граматичних помилок, так і тих, що стосуються українського кордону. Не виключено, що текст змісту листа на українську мову перекладали за допомогою онлай-перекладача», – йдеться у повідомленні.

Українські прикордонники заявили, що такий лист є цілковитою вигадкою і вони нічого не надсилали.

«Заявляємо, що такий лист в Адміністрацію Державної прикордонної служби не надходив. Також, за наданою інформацією від Збройних Сил України, такий лист не створювався і не направлявся до прикордонного відомства.

До того ж, в Україні подібне листування здійснюється лише через електронний документообіг. Але звідки це знати представникам відсталої країни-агресорки? Появу в інформаційному просторі сфальшованого документа вважаємо черговою брудною провокацією російської пропаганди», – зазначається у повідомленні.

Раніше російська пропаганда поширила у соціальних мережах фейк, що у Харкові перед 9 травня замінували могили ветеранів Другої світової війни.

Раніше Міністерство оборони РФ кілька разів активно розповсюджувало фейк про «звільнення» Рубіжного, що на Луганщині, росіянами, тоді як це місто залишається під контролем України.