Росія стверджує, що викрадені українці самі просяться на Далекий Схід

Росія активно вивозить українських громадян з тимчасово окупованих територій і відправляє їх на Далекий Схід

За даними ООН, до Росії з тимчасово окупованих територій України примусово вивезено понад півмільйона українців, з яких більш як 120 тисяч – діти. Водночас віцепрем'єр, постпред президента РФ у Далекосхідному федеральному окрузі Юрій Трутнєв стверджує, що до Росії прибули близько 900 тисяч українців. Він нахабно бреше, кажучи, що частина цих людей (нібито сім тис. осіб) хочуть обрати інше місце проживання, зокрема регіони Далекого Сходу.

«Я вважаю, що наш братський обов'язок прийняти їх на далекосхідній землі, дати їм все необхідне для життя та роботи», – сказав Трутнєв.

Він наказав проконтролювати розміщення і працевлаштування примусово вивезених українців до Росії й підготувати списки дітей для розподілу до шкіл та дитсадків.

Раніше в українській розвідці повідомляли, що Росія активно вивозить українських громадян з тимчасово окупованих територій до РФ. Після проходження фільтраційних таборів українців відправляють до економічно депресивних районів.

Як писало видання The Independent з посиланням на кремлівські документи, Путін підписав указ про переселення майже 100 тисяч насильно вивезених українців до віддалених куточків Росії, зокрема в Сибір та за Полярне коло. В указі йшлося, що «з урахуванням ситуації, що склалася в Україні, Російська Федерація схвалює розподіл громадян по суб'єктах РФ і просить владу забезпечити прийом 95 739 осіб». Зокрема, 11,4 тисячі людей зібралися відправити до Сибіру, 7,2 тисячі – на Далекий Схід, трохи понад 7 тисяч – на Північний Кавказ, зокрема до Чечні, Дагестану та Інгушетії.

Нагадаємо, журналісти з'ясували, що РПЦ спільно з окупантами депортують українців до Росії. Міністерство надзвичайних ситуацій Росії передає церковникам інформацію про депортованих, а вони вже централізовано розселяють їх по церквах та монастирях.

Також повідомлялося, що в українців, яких російські військові примусово вивезли у РФ, масово відбирають паспорти й видають «липові» довідки.