Росія втретє з початку війни бреше про «звільнення» Рубіжного, – Гайдай

На 56-й день війни ворог намагався закріпитися в західній та північно-західній частинах Рубіжного, проте зазнав поразки

Місто Рубіжне залишається під контролем українських військ

Міністерство оборони РФ знову почало розповсюджувати фейк про «звільнення» Рубіжного, що на Луганщині, росіянами, тоді як це місто залишається під контролем України. Про це у Telegram повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він процитував абсурдні слова російських загарбників, що «56-й день спецоперації Збройних сил Росії ознаменувався звільненням Рубіжного в «ЛНР»».

Гайдай наголосив, що, за даними Генштабу України, на 56-й день війни ворог намагався закріпитися в західній та північно-західній частинах Рубіжного, проте зазнав поразки.

«Це вже третє подібне «визволення» окупантами Рубіжного, виходячи з російських брехливих зведень. Вперше цей населений пункт «перейшов під контроль» загарбників 1 березня. Потім 18 березня російська пропаганда знову прозвітувала про «звільнення» Рубіжного і навіть його «зачистку» від ЗСУ. Проте 20 березня ми цю інформацію спростували», – пояснив керівник Луганщини.

За його словами, 20 квітня іноземні журналісти відвідали Південний район Рубіжного і також впевнилися у брехні Росії.

«Країна-фейк не зупиниться. Отже, можливо, найближчим часом пропаганда Росії знову звітуватиме про четверте переможне «звільнення» Рубіжного», – припустив Гайдай.

Нагадаємо, що внаслідок постійних атак ворога на Луганщину у Сєвєродонецьку не залишилось жодного вцілілого продовольчого складу, а у Рубіжному та Новодружеську зруйновані будинки.



