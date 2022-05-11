Луганщина та Донеччина залишилися без газу: окупанти заблокували постачання

11 травня «Газпром» припинив постачати газ з Росії до ГВС «Сохранівка»

Рашисти перекрили на тимчасово окупованих Луганській та Донецькій областях крани магістрального газопроводу «Шебелінка – Новопсков». Місцеві мешканці залишилися без газопостачання, повідомив директор Оператора ГТС України Сергій Макогон.

Окупанти фактично позбавили Україну можливості постачати газ на ці території. Своїми діями вони вчинили новий злочин.

«Влада Росії несе повну відповідальність за гуманітарні наслідки таких дій, – заявив Макогон.

Він додав, що зранку 11 травня «Газпром» припинив постачати газ з Росії до ГВС «Сохранівка».

Зауважимо, що через «Сохранівку» Україна транспортувала газ у Європу. Однак після того, як її захопили росіяни, Оператор ГТСУ України заявив, що тепер використовуватиме фізичну точку з'єднання «Суджа», яка розташована на контрольованій території.

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