Росія поширює фейки про мінування ЗСУ могил у Харкові (фото)

Російська пропаганда поширює фейки, що нібито ЗСУ в Харкові замінували могили ветеранів Другої світової війни

Російська пропаганда поширила у соціальних мережах фейк, що у Харкові перед 9 травня замінували могили ветеранів Другої світової війни. Про це повідомляє громадська організація Харківського антикорупційного центру.

«Російська пропаганда в соціальних мережах поширює фейковий меседж, який нібито в Харкові замінували могили ветеранів Другої світової війни. Такі повідомлення з'явилися на другорядних пропагандистських сайтах і соціальних мережах, починаючи з 7 травня», – зазначили в ГО.

За даними ХАЦ, у повідомленнях було написано, що «нацисти замінували могили ветеранів ВВВ, щоб люди не змогли зайти 9 травня на поминки своїх рідних». До повідомлень додавались кілька фотографій гранат, прив'язаних до огорож могил.

Однак ХАЦ перевірив, що ці самі фото в мережі з’явилися раніше, ніж почали поширювати пропагандистське повідомлення.

Ще 6 травня ці фото з’явилися на місцевому виданні «Редпост». Йшлося про те, що українські військові знаходять такі «подарунки» на звільнених територіях поблизу Харкова.

«Ось такі фото надіслали бійці ЗСУ з-під Харкова. Попросили оприлюднити фотографії та надати цьому випадку максимального розголосу, бо це тероризм у чистому вигляді! Вбивати на цвинтарі тих, хто прийшов або прийде відвідати померлих родичів, – це навіть не дно. Це за межами розуміння», – було вказано в оригінальному повідомленні.

Нагадаємо, що це одна з тактик російської пропаганди, коли вони беруть оригінальне фото, але додають до нього вигаданий меседж і поширюють.

Раніше Міністерство оборони РФ кілька разів активно розповсюджувало фейк про «звільнення» Рубіжного, що на Луганщині, росіянами, тоді як це місто залишається під контролем України.