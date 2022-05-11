Слідчі ДБР знайшли документи окупантів, що свідчать про наміри РФ захопити всю Україну

Вилучені документи та особисті речі російських військових

Слідчі Державного бюро розслідувань знайшли у Тростянці Сумської області важливі документи російських військових, які містять плани РФ щодо захоплення усієї території України. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«ДБР знайшли важливі документи військових ЗС РФ, які чітко дають розуміння, що Росія готувалася захопити усю територію України. Уся ця інформація буде вивчена та долучена до матеріалів справи», – повідомив директор ДБР Олексій Сухачов.

Слідчі оглянули понад 2 тисячі гектарів зруйнованого міста. Встановлені місця розташування бойових частин та позиції, з яких велися обстріли.

Вилучені документи та особисті речі російських військових.

ДБР виявило пошкоджені 322 житлові будинки та цивільні об'єкти Тростянця.

Також встановлені місця, де окупанти катували цивільних. Зафіксовано щонайменше 34 факти викрадення та катування громадян. На місці злочинів виявлено кийки, кайданки, металеві кліщі та одяг потерпілих зі слідами крові.

Серед іншого проведено ексгумацію тіл 23 загиблих, у тому числі двох дітей.

Нагадаємо, раніше ДБР арештувало понад 200 млн грн активів екснардепа з оточення Януковича.