Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Прикордонники у Вовчанську відбили атаку диверсантів, що вдавали підрозділ ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Прикордонники у Вовчанську відбили атаку диверсантів, що вдавали підрозділ ЗСУ
Один із прикордонників, що відбивав ворожий штурм
фото: скріншот із відео

Ворог почав брати прикордонників в оточення, однак бійцям вдалося вийти

Українські прикордонники, які захищають Вовчанськ на Харківщині, розповіли, як відбили атаку російської диверсійно-розвідувальної групи і дивом вийшли з кільця. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Росіяни вдавали з себе бійців суміжного підрозділу і кричали хлопцям «свої». Але їх викрили та зупинили.

Ворог почав брати прикордонників в оточення, однак бійцям вдалося вийти та переміститися на запасну позицію, а потім – відійти до Вовчанська.

У бою прикордонники «Фрозен» та «Воділа» отримали акубаротравми, «Воділу» також посікло осколками. Захисникам надали першу допомогу, й вони вирішили залишитися на позиції. Згодом обох евакуювали до медзакладу, де вони завершують лікування і готуються знову до бою.

Нагадаємо, російські загарбники майже повністю зруйнували місто Вовчанськ, що на Харківщині, але так його і не захопили.

Також президент України Володимир Зеленський припустив, що наступ російських окупантів у Харківській області може виявитися першою хвилею, за якою виникнуть й наступні.

До слова, на Харківщині російські загарбники беруть в полон і розстрілюють місцевих жителів північної частини Вовчанська. 

Евакуаційні групи Нацполіції продовжують працювати у Вовчанську попри інтенсивні бойові зіткнення та намагаються забезпечити подальшу евакуацію людей, додав міністр.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони виявляють місця скупчення ворога та знищують його на Харківському напрямку, не дозволяючи росіянам закріпитись у північній частині Вовчанська.

Читайте також: Оборонний вал на Харківщині. Великий «розпил» у деталях 
Теги: прикордонники Держприкордонслужба війна Харківщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рятувальники наголосили, що евакуація у Харківській області все ще триває
З прикордонних регіонів Харківщини рятувальники евакуювали майже 10 тис. людей (відео)
Сьогодні, 10:05
22-річний глухівчанин зустрів бойові дії у лютому 2022 року у місті Щастя на Луганщині
Два роки мама сподівалася, що побачить його живим. Згадаймо прикордонника Андрія Рябка
Сьогодні, 09:00
Протягом останніх днів спостерігається динаміка руху осіб та транспорту через пункти пропуску на кордоні з Польщею
Останній день перед новою мобілізацією. Прикордонна служба пояснила черги на кордоні
Вчора, 20:07

Події в Україні

Прикордонники у Вовчанську відбили атаку диверсантів, що вдавали підрозділ ЗСУ
Прикордонники у Вовчанську відбили атаку диверсантів, що вдавали підрозділ ЗСУ
Українські дрони пролетіли біля «палацу Путіна» на березі Чорного моря – аналітик
Українські дрони пролетіли біля «палацу Путіна» на березі Чорного моря – аналітик
Російська ППО втрачає здатність прикривати Крим – британська розвідка
Російська ППО втрачає здатність прикривати Крим – британська розвідка
На Дніпропетровщині чоловік із ножем напав на співробітника ТЦК
На Дніпропетровщині чоловік із ножем напав на співробітника ТЦК
Росіяни атакували житловий сектор Харкова, поранено дітей
Росіяни атакували житловий сектор Харкова, поранено дітей
«Резерв+» не встановлюється за кордоном: користувачі скаржаться на некоректну роботу застосунку
«Резерв+» не встановлюється за кордоном: користувачі скаржаться на некоректну роботу застосунку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Мобілізація в Україні 2024: відстрочка, бронювання та покарання
20K
Світло буде! Але за новою ціною
15K
Усик – Ф'юрі: де дивитися бій століття за звання абсолютного чемпіона світу
15K
Останній день перед новою мобілізацією. Прикордонна служба пояснила черги на кордоні
13K
Білий дім відреагував на обійми Сі і Путіна
6479
85-річний режисер, який втік з України, отримав посаду у Москві

Новини

Федерація роботодавців: Промисловість готова розвивати розподілену генерацію, але є умова
Сьогодні, 13:08
Атака на Харків та Одесу. Відновлення консульських послуг для чоловіків. Головне за 17 травня
Вчора, 21:23
Повертатись чи ні? Відбулася прем’єра документального фільму про біженців та демографічну ситуацію в Україні
Вчора, 19:29
Бізнес просить НБУ переглянути умови та ліміти зі сплати дивідендів та старих боргах – ЕВА
Вчора, 17:15
Усик подякував ветеранам за підтримку в Ер-Ріаді
Вчора, 16:50
Фронтовик із «Запоріжсталі» пояснив, яка допомога потрібна вереранам
Вчора, 14:20

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua