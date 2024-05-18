Прикордонники у Вовчанську відбили атаку диверсантів, що вдавали підрозділ ЗСУ

Ворог почав брати прикордонників в оточення, однак бійцям вдалося вийти

Українські прикордонники, які захищають Вовчанськ на Харківщині, розповіли, як відбили атаку російської диверсійно-розвідувальної групи і дивом вийшли з кільця. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Росіяни вдавали з себе бійців суміжного підрозділу і кричали хлопцям «свої». Але їх викрили та зупинили.

Ворог почав брати прикордонників в оточення, однак бійцям вдалося вийти та переміститися на запасну позицію, а потім – відійти до Вовчанська.

У бою прикордонники «Фрозен» та «Воділа» отримали акубаротравми, «Воділу» також посікло осколками. Захисникам надали першу допомогу, й вони вирішили залишитися на позиції. Згодом обох евакуювали до медзакладу, де вони завершують лікування і готуються знову до бою.

Нагадаємо, російські загарбники майже повністю зруйнували місто Вовчанськ, що на Харківщині, але так його і не захопили.

Також президент України Володимир Зеленський припустив, що наступ російських окупантів у Харківській області може виявитися першою хвилею, за якою виникнуть й наступні.

До слова, на Харківщині російські загарбники беруть в полон і розстрілюють місцевих жителів північної частини Вовчанська.

Евакуаційні групи Нацполіції продовжують працювати у Вовчанську попри інтенсивні бойові зіткнення та намагаються забезпечити подальшу евакуацію людей, додав міністр.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони виявляють місця скупчення ворога та знищують його на Харківському напрямку, не дозволяючи росіянам закріпитись у північній частині Вовчанська.