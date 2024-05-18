Наступ РФ може мати кілька хвиль. На Харківщині була перша – Зеленський

Російські війська проникли на 5-10 кілометрів уздовж північно-східного кордону

Президент України Володимир Зеленський припускає, що наступ російських окупантів у Харківській області може виявитися першою хвилею, за якою виникнуть й наступні. Про це він заявив в інтерв'ю агенції AFP.

«Я не скажу, що це великий успіх (для Росії). Ми повинні бути тверезими і розуміти, що вони йдуть вглиб нашої території. А не навпаки. І це все ще їхня перевага», – наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що російські війська проникли на 5-10 кілометрів уздовж північно-східного кордону, перш ніж їх зупинили українські сили.

Нагадаємо, на Харківщині російські загарбники беруть в полон і розстрілюють місцевих жителів північної частини Вовчанська.

Евакуаційні групи Нацполіції продовжують працювати у Вовчанську попри інтенсивні бойові зіткнення та намагаються забезпечити подальшу евакуацію людей, додав міністр.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони виявляють місця скупчення ворога та знищують його на Харківському напрямку, не дозволяючи росіянам закріпитись у північній частині Вовчанська.