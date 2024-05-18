З прикордонних регіонів Харківщини рятувальники евакуювали майже 10 тис. людей (відео)

Рятувальники наголосили, що евакуація у Харківській області все ще триває

З Вовчанської громади було евакуйовано 2,5 тис. людей

Станом на ранок суботи, 18 травня, рятувальники ДСНС спільно з Нацполіцією евакуювали 9,9 тис. цивільних у Харківській області. Про це повідомляє ДСНС.

«Загалом з прикордонних населених пунктів Харківської області спільними зусиллями евакуйовано вже понад 9900 жителів. Тільки з Вовчанської громади було евакуйовано близько 2,5 тис. людей», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники наголосили, що евакуація у Харківській області все ще триває, а саме з прикордонних населених пунктів Богодухівського, Чугуївського та Харківського районів.

Нагадаємо, що на Харківщині збільшилась «сіра зона» та кількість населених пунктів, де тривають бої.

Як повідомлялося, українська розвідка знала про плани російських окупантів щодо наступу у Харківській області. Відповідні органи були поінформовані. В розвідці заявили, що враховуючи значні втрати противника на Харківському напрямку, які тільки зростатимуть, здача в полон або перехід на бік України є розумною альтернативою для російських військовослужбовців, які там перебувають.

До слова, головною причиною прориву російських військ на Харківщині є відсутність фортифікацій. Про це заявив командир підрозділу розвідки Збройних Сил України Денис Ярославський.