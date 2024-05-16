Харківщина: ЗСУ завадили росіянам закріпитись у північній частині Вовчанська

Сили оборони також проводять прочісування міської забудови

Сили оборони виявляють місця скупчення ворога та знищують його на Харківському напрямку, не дозволяючи росіянам закріпитись у північній частині Вовчанська. Про це повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» .

«На Харківському напрямку оперативна обстановка залишається складною, динамічно змінюється. Нашим Силам оборони і безпеки, загалом усім задіяним підрозділам вдалося частково стабілізувати ситуацію. Окупантів, які зайшли на Харківщину, ми знищуємо всіма засобами – це артилерія, дрони, також піхотні підрозділи. На тому напрямку вдалося стабілізувати ситуацію в тому плані, що просування на певних ділянках в певних населених пунктах зупинено, однак противник своїми діями намагається забезпечити собі сприятливі умови саме для подальшого просування, щоб зайняти більш вигідні позиції на місцевості. Однак Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля, щоб не допустити якраз ворожого просування вглибину нашої оборони, зірвати виконання ними завдань щодо встановлення контролю над північною частиною Харківської області», – повідомив Волошин.

За його словами, наразі українські підрозділи виявляють окремі групи противника та місця розгортання артзасобів, аби не допустити накопичення ворогом сил і засобів у північній частині міста Вовчанськ. Сили оборони також проводять прочісування міської забудови.

«Під контролем нашої артилерії та безпілотних систем знаходяться всі місця зосередження живої сили та техніки противника та його позиції. Наші Сили оборони не дають окупантам закріпитись на тих чи інших напрямках у північній частині Харківської області», - повідомив речник.

Коментуючи питання щодо ситуації на сході, Волошин повідомив, що за минулу добу ворог концентрував свої зусилля на Харківській області, а також Краматорському та Покровському напрямках. На думку речника, мета ворога – посіяти паніку серед громадян України та вийти на кордони Донецької та Луганської областей, поки до України не надійшла західна допомога. Російські війська намагаються прорвати та блокувати Сіверськ Донецької області, створити умови для продовження наступу на Слов'янськ, однак в них успіхів немає, просування РФ на цьому напрямку відносно зупинено. Часів Яр знаходиться під контролем підрозділів Сил оборони.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що на півночі Харківської області темп наступальних операцій російських військ продовжує знижуватись після того, як вони спочатку захопили райони, які були менш захищені. Ворожі сили змогли просунутися вглиб регіону не більш ніж на вісім кілометрів від державного кордону.