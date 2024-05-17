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Останній день перед новою мобілізацією. Прикордонна служба пояснила черги на кордоні

Ірина Міллер
glavcom.ua
Останній день перед новою мобілізацією. Прикордонна служба пояснила черги на кордоні
Протягом останніх днів спостерігається динаміка руху осіб та транспорту через пункти пропуску на кордоні з Польщею
фото ДПСУ

Інформація про стан черг перед пунктами пропуску із сусідніми державами постійно оновлюється, зазначає Держприкордонслужба

На кордоні з Польщею станом на цей час спостерігаються великі черги. Як пояснив «Главкому» речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, це пов'язано з тим, що українці  масово повертаються за кордон після Великодня. 

Він зазначив, що інформація про стан черг перед пунктами пропуску із сусідніми державами постійно оновлюється на сторінці «Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон».

Стан черг перед пунктами пропуску із сусідніми державами 17 травня о 18:00 наступний:

Республіка Польща:

  • «Ягодин» - 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • «Устилуг» - 200 легкових авто, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • «Угринів» - 90 легкових авто, 1 автобуси; (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • «Рава-Руська» -70 легкових авто, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • «Грушів» - 120 легкових авто, 6 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • «Краківець» - 100 легкових авто, 10 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • «Шегині» - 130 легкових авто, 7 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • «Смільниця» - 30 легкових авто, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
  • «Нижанковичі» - 0 вантажних авто, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Словацька Республіка:

  • «Малий Березний» - 45 легкових авто, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • «Ужгород» - 47 легкових авто, 12 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • «Малі Селменці» - 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Угорщина:

  • «Тиса» - 50 л/а, 15 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • «Дзвінкове» - 30 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • «Косино» - 30 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • «Лужанка» - 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • «Вилок» - 45 л/а, 20 пішоходів.

Румунія:

  • «Дякове» - 0 легкових авто, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • «Солотвино» - 0 легкових авто, 0 пішоходів;
  • «Порубне» - 80 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • «Красноїльськ» - 0 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);
  • «Дяківці» - 0 легкових авто, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Республіка Молдова:

  • «Мамалига» - 0 легкових авто, 0 автобусів , 0 пішоходів;
  • «Кельменці» - 0 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • «Росошани» - 0 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • «Сокиряни» - 0 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, відзавтра прикордонники в пунктах пропуску перевірятимуть наявність військово-облікового документа у чоловіків віком від 18 до 60 років. Які категорії громадян підлягатимуть обов’язковій та необов’язковій перевірці, повідомила Держприкордонслужба.

Перевірка з 18 травня інспекторами ДПСУ в пунктах пропуску військово-облікового документу чоловіків призовного віку передбачена змінами до законів України «Про правовий режим воєнного стану» та «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Нагадаємо, прикордонники Львівського загону викрили чоловіка під час спроби незаконного перетину кордону. Так, він називав себе «багатодітним батьком», однак не зміг назвати жодної дати народження дітей, які були вказані в його фальшивих документах.

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Теги: Держприкордонслужба мобілізація Україна кордон

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