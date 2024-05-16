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Окупанти на півночі Вовчанська беруть у полон і розстрілюють місцевих жителів – глава МВС

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти на півночі Вовчанська беруть у полон і розстрілюють місцевих жителів – глава МВС
У північній частині Вовчанська, де йдуть активні бойові дії, російські військові беруть цивільних мешканців у полон
фото: glavcom.ua

Ігор Клименко: «Один із мешканців Вовчанську намагався втекти пішки, відмовився виконувати команди загарбників – росіяни його вбили»

На Харківщині російські загарбники беруть в полон і розстрілюють місцевих жителів північної частини Вовчанська. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«У північній частині Вовчанська, де йдуть активні бойові дії, російські військові беруть цивільних мешканців у полон. До сьогоднішнього дня на тій ділянці також тривала евакуація – Національна поліція України не припиняла вивозити людей попри всі загрози та під обстрілами», – зазначив Клименко.

Станом на зараз, за оперативною інформацією, російські військові, які намагалися закріпитись у місті, не дозволяли місцевим жителям евакуйовуватися: людей почали викрадати та зганяти до підвалів, наголосив Клименко.

Окупанти на півночі Вовчанська беруть у полон і розстрілюють місцевих жителів – глава МВС фото 1

«Відомо про перші розстріли цивільних російськими військовими. Зокрема, один із мешканців Вовчанську намагався втекти пішки, відмовився виконувати команди загарбників – росіяни його вбили», – підкреслив міністр.

Слідчі Національної поліції у Харківській області розпочали кримінальне провадження за фактами порушення правил та звичаїв війни, повідомив Клименко.

Евакуаційні групи Нацполіції продовжують працювати у Вовчанську попри інтенсивні бойові зіткнення та намагаються забезпечити подальшу евакуацію людей, додав міністр.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони виявляють місця скупчення ворога та знищують його на Харківському напрямку, не дозволяючи росіянам закріпитись у північній частині Вовчанська.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що на півночі Харківської області темп наступальних операцій російських військ продовжує знижуватись після того, як вони спочатку захопили райони, які були менш захищені. Ворожі сили змогли просунутися вглиб регіону не більш ніж на вісім кілометрів від державного кордону. 

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Теги: полон Харківщина окупація

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