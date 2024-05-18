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Росіяни зруйнували Вовчанськ: мотороші фото та відео

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росіяни зруйнували Вовчанськ: мотороші фото та відео
Загарбники постійно скидають на місто КАБи
фото: Костянтин та Влада Ліберови

Окупантам так і не вдалося захопити місто

Російські загарбники майже повністю зруйнували місто Вовчанськ, що на Харківщині, але так його і не захопили. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За словами Коваленка, ворог продовжує рівняти руїни міста із землею ударами керованих авіаційних бомб.

«Місто Вовчанськ, на жаль, практично зруйноване ворогом, який нещадно б‘є КАБами. Втім, ворог не виконав задачу свого командування і досі не захопив це місто», – зазначив Коваленко.

11 фото
На весь екран

Фото зі зруйнованого міста опублікували фотографи Костянтин і Влада Ліберови, а також журналіст Юрій Бутусов.

Зруйнований Вовчанськ
Зруйнований Вовчанськ
фото: Костянтин та Влада Ліберови

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський припускає, що наступ російських окупантів у Харківській області може виявитися першою хвилею, за якою виникнуть й наступні.

До слова, на Харківщині російські загарбники беруть в полон і розстрілюють місцевих жителів північної частини Вовчанська. 

Евакуаційні групи Нацполіції продовжують працювати у Вовчанську попри інтенсивні бойові зіткнення та намагаються забезпечити подальшу евакуацію людей, додав міністр.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони виявляють місця скупчення ворога та знищують його на Харківському напрямку, не дозволяючи росіянам закріпитись у північній частині Вовчанська.

Читайте також: Оборонний вал на Харківщині. Великий «розпил» у деталях 
Теги: журналіст місто влада Юрій Бутусов ворог руїни відео

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