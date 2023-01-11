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Прикордонники з кулеметів розстріляли «вагнерівців» у Соледарі (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Прикордонники з кулеметів розстріляли «вагнерівців» у Соледарі (відео)
фото: Генштаб

Українська аеророзвідка виявила групу піхоти противника

Українські захисники показали, які знищили групу «вагнерівців» у Соледарі Донецька області з великокаліберних кулеметів. Про це повідомляється на сторінці Державної прикордонної служби України.

«На початку січня прикордонники спільно з підрозділами однієї з механізованих бригад ЗСУ стримували ворожий наступ на Соледар. Наша аеророзвідка виявила групу піхоти противника. Інформацію бійці ДПСУ повідомили на командний пункт Сил оборони та в режимі реального часу відстежували ворожі дії», – йдеться у повідомленні.

Прикордонники зазначають, що наблизившись до позицій наших оборонців, «вагнерівці» потрапили під благодатний перехресний вогонь. Великокаліберні кулемети завдали ворогу втрат.

«Розгром окупантів на цьому напрямку довершив влучний артилерійський удар, який також скоригувала прикордонна «пташечка», – додали у ДПСУ.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що в Соледарі Донецької області наразі тривають важкі бої.  «Після понесених втрат, противник вкотре здійснив заміну своїх підрозділів, збільшив кількість вагнерівців, намагається прорвати оборону наших військ і повністю захопити місто, але не має успіху», – заявила Маляр.

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Теги: прикордонники окупанти Генштаб Донеччина місто наступ

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