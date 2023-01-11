Атака на Соледар. Терорист Ходаковський визнав, що росіянам радіти не варто

Крім того, воєнний злочинець Стрєлков пише, що навіть падіння всієї укріпленої лінії Бахмут-Соледар-Сіверськ до краху ЗСУ не приведе

Колаборант Олександр Ходаковський заявив, що ЗСУ здатні до активних дій, тому порадив росіянам не радіти, бо «радість вже одного разу змінювалася гірким розчаруванням». Про це він написав у телеграмі.

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«Потрібно віддавати належне подвигу наших хлопців, які сьогодні наступають і тіснять супротивника. Завдання, яке їм доводиться вирішувати, потребує неймовірних зусиль, і, безумовно, втішно, що їм виходить. Але ми не під Києвом, а під Донецьком; противник не виснажений і здатний до активних дій, і всі фронтовики зосереджено чекають на розвиток подій. Тому я б стримав інтенсивність тактичної радості і згадав, що радість вже одного разу змінювалася гірким розчаруванням. Роботи – непочатий край, – будемо пильні», – йдеться у дописі.

Терорист та воєнний злочинець Ігор Стрєлков також визнав, що Соледар Донецької області знаходиться під контролем України.

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«Взяття підрозділами «Вагнера» центру та більшої частини Соледара є безперечним тактичним успіхом. Однак фронт ворога не прорвано, оточити частини, що обороняли місто, і підрозділи не вдалося. Противник створює нову лінію оборони західних околицях, спираючись на соляні шахти. Бої за місто ще не закінчені – західні околиці та передмістя доведеться штурмувати. Командування ворога безперечно контролює ситуацію і хоча відступ супроводжується неминучими втратами (у тому числі, ймовірно, сотнями «забутих» у забудові бійців гарнізону) – контроль зберігається і про втечу ворога не йдеться», – написав Стрєлков.

Крім того, терорист пише, що навіть падіння всієї укріпленої лінії Бахмут-Соледар-Сіверськ до краху ЗСУ не приведе.

«Навіть падіння всієї укріпленої лінії Бахмут-Соледар-Сіверськ до краху ЗСУ не приведе – у тилу у них головний укріпрайон на Донбасі – Слов'янсько-Краматорський. І до нього ще треба дійти. Чи збирається наше командування обмежитись поступовим видавлюванням ворога з позиції на позицію на Донбасі, чи десь готується новий головний удар – мені не відомо. Поки бойові дії йдуть за сценарієм, стратегічно вигідним США – для яких чим довше Росія виснажуватиме свої сили в тактичних і битвах, що нічого не вирішують, на Донбасі – тим краще. Резерви у ЗСУ є, більше того – активно створюються нові», – вважає він.

Російські телеграм-канали пишуть, що очільник так званої «ДНР» Денис Пушилін заявив, що взяття Соледару відкриє шлях до «повного звільнення республіки».

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У ЗСУ зазначили, що Соледар перебуває під контролем України.

фото: телеграм-канал Реальная Война | Украина Новости

Політик Олексій Гончаренко опублікував у своєму телеграмі мем на цю тему та написав: «Фото 1 – як виглядає шахта в Соледарі. Фото 2 – як виглядає шахта у Володимірівці. Фото 3 – фото вагнера та прігожіна начебто з Соледару, але очевидно, що це з Володимірівки. Не ведіться на провокації. Віримо ЗСУ».



Нагадаємо, у Соледарі Донецької області ситуація критична, і в ході запеклих боїв та російськими окупантами у місті позиції та будівлі переходять із рук у руки.