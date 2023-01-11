Битва за Соледар: що зараз відбувається у місті (фото)

Після понесених втрат, противник вкотре здійснив заміну своїх підрозділів

В Соледарі Донецької області наразі тривають важкі бої. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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«Після понесених втрат, противник вкотре здійснив заміну своїх підрозділів, збільшив кількість вагнерівців, намагається прорвати оборону наших військ і повністю захопити місто, але не має успіху», – заявила Маляр.

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Українські фотографи-документалісти Костянтин та Влада Ліберови показали серію світлин із Соледара, за який тривать важкі бої. Як зазначили фотографи у Instagram, ще два тижні тому ситуація в Соледарі була геть іншою. Вдавалося евакуйовувати людей, а зараз там суцільне пекло.

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«Соледар. 11.01.2023. Жорстокі бої за місто тривають. Ворог закидує на смерть тисячі своєї живої сили. Дивно думати, що лише два тижні тому ми з Владою були в місті і навіть вивезли звідти людей, а зараз там суцільне пекло, як в фільмах про другу світову», – зазначили фотографи.

Раніше речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий заявив, що українські захисники працюють на максимальне виснаження російських військ біля Соледара, щоби навіть мінімальні успіхи ворога стали його поразкою.

Нагадаємо, раніше Маляр зазначила, що тяжкі бої за Соледар продовжуються. При цьому росіяни не враховують великих втрат свого особового складу та не перестають проводити активні штурми.