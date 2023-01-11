Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ повідомили, хто контролює Соледар

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ повідомили, хто контролює Соледар
Соледар під контролем ЗСУ
фото ілюстративне

Череватий закликав чекати деталі у зведенні Генштабу

Повідомлення про захоплення Соледару російськими військами не відповідають дійсності. Про це заявив речник Східного угрупування Збройних сил України Сергій Череватий «Суспільному».

«Росіяни кажуть, що Соледар під їхнім контролем, це неправда. Деталі у зведенні Генштабу, чекайте», – зазначив Череватий.

Напередодні приватна військова компанія «Вагнер» заявила про те, що нібито контролює весь Соледар, оприлюднивши фотографію засновника ПВК Євгена Пригожина нібито в соляній шахті міста. Згодом Управління стратегічних комунікацій ЗСУ порівняло оприлюднену вагнерівцями фотографію із соляної шахти зі світлинами соляних шахт Соледара, заявивши, що фото Пригожина не було зроблене в цьому місті.

«Схоже на те, що місце знаходження Пригожина не відповідає дійсності, і він не в Соледарських шахтах. Елемент ІПСО від пригожинських піарщиків, який спрямований на внутрішню аудиторію, щоб хоч якось виправдати шалені втрати серед зеків», – йдеться в повідомленні.

ЗСУ повідомили, хто контролює Соледар фото 1

Нагадаємо, у Соледарі Донецької області ситуація критична, і в ході запеклих боїв та російськими окупантами у місті позиції та будівлі переходять із рук у руки.

Читайте також: Атака росіян на Соледар. Терористи визнали, що їм радіти не варто
Теги: Донеччина Україна окупанти росія війна ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Соледар – найгарячіша точка. Що відбувається в місті, яке штурмують окупанти
Соледар – найгарячіша точка. Що відбувається в місті, яке штурмують окупанти
«Укренерго» попереджає про зростання дефіциту електрики
«Укренерго» попереджає про зростання дефіциту електрики
ЗСУ повідомили, хто контролює Соледар
ЗСУ повідомили, хто контролює Соледар
Деокупація Луганщини: Гайдай розповів про ситуацію в області
Деокупація Луганщини: Гайдай розповів про ситуацію в області
Росія закрила кордони для військовозобовʼязаних
Росія закрила кордони для військовозобовʼязаних
Новорічний удар ЗСУ по Макіївці: відео залишків гуртожитку з окупантами
Новорічний удар ЗСУ по Макіївці: відео залишків гуртожитку з окупантами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Матері не сподобався рівень похорону: «вагнерівця» провели в останню путь без почестей
11K
«Абсолютно закрита структура». Відома медіаекспертка закликала заборонити Telegram
9487
Ексдепутат Держдуми спрогнозував смерть Путіна і поразку РФ
7935
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
7385
Коли закінчиться війна в Україні: прогноз Банкової
6188
Краще зупинити його зараз. Час не на боці України. Колонка Кондолізи Райз та Роберта Гейтса

Новини

ЗСУ ударили по позиціях російських ракетних військ – Генштаб
Сьогодні, 06:53
Порошенко в ефірі Sky News пояснив, для чого Україні потрібні британські танки
Вчора, 19:13
Долітались: російські літаки все частіше потрапляють в аварії та ламаються
Вчора, 19:01
«Слуги» планують вигнати депутатів від ОПЗЖ з Ради. Але не всіх (список)
Вчора, 12:34
ЗСУ відбили атаку окупантів під Соледаром: свіжі дані Генштабу з фронту
Вчора, 06:50
Як росіяни помстилися за удар по Макіївці: аналіз основної пропаганди Кремля з початку року
9 сiчня, 18:27

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту