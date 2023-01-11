ЗСУ повідомили, хто контролює Соледар

Череватий закликав чекати деталі у зведенні Генштабу

Повідомлення про захоплення Соледару російськими військами не відповідають дійсності. Про це заявив речник Східного угрупування Збройних сил України Сергій Череватий «Суспільному».

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«Росіяни кажуть, що Соледар під їхнім контролем, це неправда. Деталі у зведенні Генштабу, чекайте», – зазначив Череватий.

Напередодні приватна військова компанія «Вагнер» заявила про те, що нібито контролює весь Соледар, оприлюднивши фотографію засновника ПВК Євгена Пригожина нібито в соляній шахті міста. Згодом Управління стратегічних комунікацій ЗСУ порівняло оприлюднену вагнерівцями фотографію із соляної шахти зі світлинами соляних шахт Соледара, заявивши, що фото Пригожина не було зроблене в цьому місті.

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«Схоже на те, що місце знаходження Пригожина не відповідає дійсності, і він не в Соледарських шахтах. Елемент ІПСО від пригожинських піарщиків, який спрямований на внутрішню аудиторію, щоб хоч якось виправдати шалені втрати серед зеків», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Соледарі Донецької області ситуація критична, і в ході запеклих боїв та російськими окупантами у місті позиції та будівлі переходять із рук у руки.