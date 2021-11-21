Прикордонники затримали іноземця, якого Франція оголосила в розшук за шахрайство

Чоловік перевищив термін перебування в Україні, за що був притягнутий до адміністративної відповідальності

Працівники Ізмаїльського прикордонного загону затримали чоловіка, якого правоохоронні органи Франції підозрюють у шахрайстві. Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

Іноземець на автівці марки Jaguar прямував на виїзд з України через поромний пункт пропуску «Орлівка». В ході прикордонного контролю стосовно нього спрацювала база даних Інтерполу з вимогою про арешт.

Охоронці кордону з’ясували, що 59-річного чоловіка розшукують правоохоронні органи Французької республіки.

Зазначається, що прикордонники повідомили про цей факт співробітників Національної поліції, яким згодом і передали іноземця.

Окрім цього, як з’ясувалося, чоловік перевищив термін перебування в Україні, за що був притягнутий до адміністративної відповідальності.

Як повідомлялося, нещодавно в аеропорту «Київ» прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту пропуску «Київ» затримали громадянина Німеччини, щодо якого спрацювала база даних Інтерполу. Іноземця, який прямував авіарейсом «Київ-Тбілісі», розшукували правоохоронні органи Німеччини.

У міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення «Харків» прикордонники виявили 32-річного громадянина Росії, який перебував в міжнародному розшуку.