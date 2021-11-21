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    Події в Україні

    Прикордонники затримали іноземця, якого Франція оголосила в розшук за шахрайство

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    У поромному пункті пропуску &laquo;Орлівка&raquo; прикордонники затримали шахрая - Прикордонники затримали іноземця, якого Франція оголосила в розшук за шахрайство
    У поромному пункті пропуску «Орлівка» прикордонники затримали шахрая
    фото: ДПСУ

    Чоловік перевищив термін перебування в Україні, за що був притягнутий до адміністративної відповідальності

    Працівники Ізмаїльського прикордонного загону затримали чоловіка, якого правоохоронні органи Франції підозрюють у шахрайстві. Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

    Іноземець на автівці марки Jaguar прямував на виїзд з України через поромний пункт пропуску «Орлівка». В ході прикордонного контролю стосовно нього спрацювала база даних Інтерполу з вимогою про арешт.

    Охоронці кордону з’ясували, що 59-річного чоловіка розшукують правоохоронні органи Французької республіки.

    Зазначається, що прикордонники повідомили про цей факт співробітників Національної поліції, яким згодом і передали іноземця.

    Окрім цього, як з’ясувалося, чоловік перевищив термін перебування в Україні, за що був притягнутий до адміністративної відповідальності.

    Як повідомлялося, нещодавно в аеропорту «Київ» прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту пропуску «Київ» затримали громадянина Німеччини, щодо якого спрацювала база даних Інтерполу. Іноземця, який прямував авіарейсом «Київ-Тбілісі», розшукували правоохоронні органи Німеччини.

    У міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення «Харків» прикордонники виявили 32-річного громадянина Росії, який перебував в міжнародному розшуку.

    Теги: Харків прикордонники Київ шахрайство Інтерпол Франція арешт розшук
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    Прикордонники затримали іноземця, якого Франція оголосила в розшук за шахрайство