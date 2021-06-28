В аеропорту Харкова затримали росіянина, розшукуваного Інтерполом за вбивство
Злочинця передали Національній поліції України
У міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення «Харків» прикордонники виявили 32-річного громадянина Росії, який перебував в міжнародному розшуку. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.
Під час прикордонного контролю пасажирів рейсу «Харків-Анталія» на громадянина РФ відбулося спрацювання бази даних міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол.
Прикордонники встановили, що чоловік з минулого року розшукуються за скоєння вбивства та незаконне придбання вогнепальної зброї.
Злочинця негайно передали Національній поліції. Також про затримання поінформували Укрбюро Інтерполу в м. Київ.
Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України викрила іноземного громадянина, який знаходиться в міжнародному розшуку за лінією Інтерполу через вчинення злочинів терористичного характеру. Зловмисника із російським паспортом вдалося затримати у Черкасах у ході спецоперації, яка проходила у межах протидії міжнародному тероризму.
Також у Полтавській області працівники СБУ затримали громадянина РФ, якого з кінця 2020 року розшукував Інтерпол.