В аеропорту Харкова затримали росіянина, розшукуваного Інтерполом за вбивство

Злочинця затримали у міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення «Харків»

Злочинця передали Національній поліції України

У міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення «Харків» прикордонники виявили 32-річного громадянина Росії, який перебував в міжнародному розшуку. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

Під час прикордонного контролю пасажирів рейсу «Харків-Анталія» на громадянина РФ відбулося спрацювання бази даних міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол.

Прикордонники встановили, що чоловік з минулого року розшукуються за скоєння вбивства та незаконне придбання вогнепальної зброї.

Злочинця негайно передали Національній поліції. Також про затримання поінформували Укрбюро Інтерполу в м. Київ.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України викрила іноземного громадянина, який знаходиться в міжнародному розшуку за лінією Інтерполу через вчинення злочинів терористичного характеру. Зловмисника із російським паспортом вдалося затримати у Черкасах у ході спецоперації, яка проходила у межах протидії міжнародному тероризму.

Також у Полтавській області працівники СБУ затримали громадянина РФ, якого з кінця 2020 року розшукував Інтерпол.

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