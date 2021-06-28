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    В аеропорту Харкова затримали росіянина, розшукуваного Інтерполом за вбивство

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    Злочинця затримали&nbsp;у міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення &laquo;Харків&raquo; - В аеропорту Харкова затримали росіянина, розшукуваного Інтерполом за вбивство
    Злочинця затримали у міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення «Харків»
    Фото: Держприкордонслужба

    Злочинця передали Національній поліції України

    У міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення «Харків» прикордонники виявили 32-річного громадянина Росії, який перебував в міжнародному розшуку. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

    Під час прикордонного контролю пасажирів рейсу «Харків-Анталія» на громадянина РФ відбулося спрацювання бази даних міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол.

    Прикордонники встановили, що чоловік з минулого року розшукуються за скоєння вбивства та незаконне придбання вогнепальної зброї.

    Злочинця негайно передали Національній поліції. Також про затримання поінформували Укрбюро Інтерполу в м. Київ.

    Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України викрила іноземного громадянина, який знаходиться в міжнародному розшуку за лінією Інтерполу через вчинення злочинів терористичного характеру. Зловмисника із російським паспортом вдалося затримати у Черкасах у ході спецоперації, яка проходила у межах протидії міжнародному тероризму.

    Також у Полтавській області працівники СБУ затримали громадянина РФ, якого з кінця 2020 року розшукував Інтерпол.

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    Теги: Харків прикордонники Росія кримінал Держприкордонслужба Інтерпол вбивство аеропорт
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    В аеропорту Харкова затримали росіянина, розшукуваного Інтерполом за вбивство