Прикордонники затримали велику партію контрабандної ікри з Росії



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Контрабандна ікра

Всього в ході огляду транспортного засобу виявлено 250 кг ікри червоної та 60 ящиків з 300 банками ікри щуки

Українські прикордонники вилучили велику партію контрабандної ікри на кордоні з Росією в Харківській області.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

«Автомобіль УАЗ військовослужбовці зупинили на напрямку російського н.п. Новопетрівка та українського Отрадне. Доправити із Росії в Україну товар намагався наш співвітчизник. Всього в ході огляду транспортного засобу виявлено 250 кг ікри червоної та 60 ящиків з 300 банками ікри щуки по 110 грамів кожна», - повідомляють прикордонники.

Водій був затриманий, автомобіль та товар вилучено і передано компетентним органам. Вартість контрабандної ікри встановить експертиза. Подальшу долю контрабандиста вирішить суд.

До слова, раніше в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що корисні властивості чорної ікри щодо інших продуктів перебільшуються.