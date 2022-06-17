Прикривав відступ побратимів: стали відомі деталі загибелі британського солдата

Ґентлі загинув, рятуючи свою групу від російських окупантів

В Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили деталі загибелі під Сєвєродонецьком британського солдата Джордана Ґетлі. Колишній британський солдат загинув, прикриваючи відступ своїх бойових побратимів – українців.

Зазначається, що Ґентлі загинув, рятуючи свою групу від російських окупантів. Під час битви за Сєвєродонецьк його загін вступив у бій із російським спецназом, який вів наступ під прикриттям танків.

«Було багато артилерії, багато бронетанкових підрозділів, ми вступили у контакт з підрозділами російського спецназу, Джордан залишився у небезпечній будівлі, щоб забезпечити нам прикриття вогнем. До нас наближався танк Т-72 і шанси на виживання були мінімальними», – розповідає побратим Ґетлі, ветеран канадської армії Антон.

Антон також розповів, що прикриття Джордана дозволило групі відійти в безпечне місце та продовжувати виконувати бойове завдання.

«Перебуваючи під шквальним вогнем російських військ, спецпризначенці винесли тіло воїна подалі від російських військ. Розвідники знали, що Джордан теж ніколи б не залишив на полі бою жодного з них», – додав побратим Ґетлі.

Нагадаємо, Джордан залишив британську армію у березні цього року, щоби продовжити свою кар'єру солдата в інших областях. Крім безпосередньої участі у боях він навчав українських військових.

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