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    Події в Україні

    Прикривав відступ побратимів: стали відомі деталі загибелі британського солдата

    Прикривав відступ побратимів: стали відомі деталі загибелі британського солдата
    фото: Дін Геттлі/Facebook

    Ґентлі загинув, рятуючи свою групу від російських окупантів

    В Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили деталі загибелі під Сєвєродонецьком британського солдата Джордана Ґетлі. Колишній британський солдат загинув, прикриваючи відступ своїх бойових побратимів – українців.

    Зазначається, що Ґентлі загинув, рятуючи свою групу від російських окупантів. Під час битви за Сєвєродонецьк його загін вступив у бій із російським спецназом, який вів наступ під прикриттям танків.

    «Було багато артилерії, багато бронетанкових підрозділів, ми вступили у контакт з підрозділами російського спецназу, Джордан залишився у небезпечній будівлі, щоб забезпечити нам прикриття вогнем. До нас наближався танк Т-72 і шанси на виживання були мінімальними», – розповідає побратим Ґетлі, ветеран канадської армії Антон.

    Антон також розповів, що прикриття Джордана дозволило групі відійти в безпечне місце та продовжувати виконувати бойове завдання.

    «Перебуваючи під шквальним вогнем російських військ, спецпризначенці винесли тіло воїна подалі від російських військ. Розвідники знали, що Джордан теж ніколи б не залишив на полі бою жодного з них», – додав побратим Ґетлі.

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    Прикривав відступ побратимів: стали відомі деталі загибелі британського солдата
    Прикривав відступ побратимів: стали відомі деталі загибелі британського солдата
    Прикривав відступ побратимів: стали відомі деталі загибелі британського солдата
    Прикривав відступ побратимів: стали відомі деталі загибелі британського солдата
    Прикривав відступ побратимів: стали відомі деталі загибелі британського солдата
    фото: Дін Геттлі/Facebook

    Нагадаємо, Джордан залишив британську армію у березні цього року, щоби продовжити свою кар'єру солдата в інших областях. Крім безпосередньої участі у боях він навчав українських військових.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація солдат #stoprussia
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    Прикривав відступ побратимів: стали відомі деталі загибелі британського солдата