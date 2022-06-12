На війні загинув парамедик Євген Храпко

Досвідчений фахівець врятував багато життів

На передовій 11 червня загинув досвідчений український парамедик Євген Храпко із Харкова, який врятував на фронті безліч військовослужбовців. Інформацію про загибель захисника України підтвердили його близькі у Facebook.

Храпко стояв біля джерел тактичної медицини в Україні та був одним із творців 205-го Навчального центру тактичної медицини. Зокрема, нардепка від фракції «Слуга народу» Мар'яна Безугла розповіла, що разом із Євгеном Храпком вони брали участь у створенні 205-го Навчального центру тактичної медицини.

Останнім часом Євген працював у Симуляційному центрі медичної підготовки Каразінського університету. З початку повномасштабного вторгнення став на захист нашої країни, займався евакуацією поранених.

«Один із найкращих інструкторів тактичної медицини України. Тактичний медик, який на 100% відповідав цьому званню. Ще зовсім недавно ми радилися про Карту з надання домедичної допомоги в умовах бойових дій, а сьогодні така сумна звістка», – написав колега Храпка Віктор Шацький.

Євген Храпко був родом із Миколаєва. У рідному місті він закінчив Національний університет кораблебудування, за першою освітою інженер-програміст. Парамедицину Євген Храпко вивчив у Харкові, у 2014 році. З того часу рятував життя бійців у зоні бойових дій.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що у боях під Сєвєродонецьком загинув співвласник піцерії Pizza Bro Іван Чеканюк.

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