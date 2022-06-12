Під Сєвєродонецьком загинув співвласник відомої піцерії

Іван Чеканюк почав воювати проти російських загарбників ще з 2014 року

У боях під Сєвєродонецьком загинув співвласник піцерії Pizza Bro Іван Чеканюк. Про це ідеться на сторінці закладу у Facebook.

«Позавчора загинув співвласник піцерії в бою під Сєвєродонецьком. Коханий чоловік, люблячий син, вірний друг та відданий Україні воїн – Чеканюк Іван», – сказано у повідомленні.

Співвласники піцерії зазначили, що заклад працює у звичному режимі та чекає на відвідувачів. «Сім’я хоче продовжити справу Вані, хоч це дуже важко зараз», – ідеться у дописі.

Іван Чеканюк. Фото: politnavigator.net

У піцерії закликали приходити у заклад і підвішувати піцу для військових, підтримувати український бізнес, на податки якого фінансується армія: «Підтримайте перевірених волонтерів донатами на бойові потреби. Не будьте байдужими, бо ми маємо перемоги цю війну».

Іван Чеканюк із позивним «Котигорошко» – із села Гірка Полонка Луцького району Волинської області. Із 2011 року він був членом націоналістичної молодіжної організації «Національний альянс», гартувався в патріотичних таборах та вишколах.

Проти російських загарбників Іван воював ще з 2014 року. У складі батальйону «Азов» визволяв Мар’їнку, брав участь у боях біля Іловайська, Павлополя, Чермалика, Гнутового.

«Іван брав участь у бойових діях з 2016 року у складі 59-ї бригади ЗСУ. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну воював на Київщині, під Мощуном, Мотижиним, Бузовою, Ясногородкою, Поліським, брав участь в операціях на Миколаївському напрямку», – пише про загиблого земляка Боратинська громада, що на Волині.

Іван Чеканюк був нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Із Героєм попрощалися у Києві 11 червня, повідомляє «24 канал».

Pizza Bro – один із закладів Києва, які після повномасштабного вторгнення Росії почали безкоштовно годувати воїнів ЗСУ, тероборони та волонтерів.

Раніше стало відомо, що у війні проти Росії на Донбасі загинув громадянин Чехії. Також в Україні загинули четверо добровольців з Інтернаціонального легіону територіальної оборони. Вони були громадянами Нідерландів, Німеччини, Франції та Австралії.