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    Події в Україні

    Під Сєвєродонецьком загинув співвласник відомої піцерії

    Іван Чеканюк був нагороджений орденом &laquo;За мужність&raquo; ІІІ ступеня - Під Сєвєродонецьком загинув співвласник відомої піцерії
    Іван Чеканюк був нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня
    фото з відкритих джерел

    Іван Чеканюк почав воювати проти російських загарбників ще з 2014 року

    У боях під Сєвєродонецьком загинув співвласник піцерії Pizza Bro Іван Чеканюк. Про це ідеться на сторінці закладу у Facebook.

    «Позавчора загинув співвласник піцерії в бою під Сєвєродонецьком. Коханий чоловік, люблячий син, вірний друг та відданий Україні воїн – Чеканюк Іван», – сказано у повідомленні.

    Співвласники піцерії зазначили, що заклад працює у звичному режимі та чекає на відвідувачів. «Сім’я хоче продовжити справу Вані, хоч це дуже важко зараз», – ідеться у дописі.

    Іван Чеканюк. Фото: politnavigator.net
    Іван Чеканюк. Фото: politnavigator.net

    У піцерії закликали приходити у заклад і підвішувати піцу для військових, підтримувати український бізнес, на податки якого фінансується армія: «Підтримайте перевірених волонтерів донатами на бойові потреби. Не будьте байдужими, бо ми маємо перемоги цю війну».

    Іван Чеканюк із позивним «Котигорошко» – із села Гірка Полонка Луцького району Волинської області. Із 2011 року він був членом націоналістичної молодіжної організації «Національний альянс», гартувався в патріотичних таборах та вишколах.

    Проти російських загарбників Іван воював ще з 2014 року. У складі батальйону «Азов» визволяв Мар’їнку, брав участь у боях біля Іловайська, Павлополя, Чермалика, Гнутового.

    «Іван брав участь у бойових діях з 2016 року у складі 59-ї бригади ЗСУ. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну воював на Київщині, під Мощуном, Мотижиним, Бузовою, Ясногородкою, Поліським, брав участь в операціях на Миколаївському напрямку», – пише про загиблого земляка Боратинська громада, що на Волині.

    Іван Чеканюк був нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

    Із Героєм попрощалися у Києві 11 червня, повідомляє «24 канал».

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    Під Сєвєродонецьком загинув співвласник відомої піцерії
    Під Сєвєродонецьком загинув співвласник відомої піцерії
    Під Сєвєродонецьком загинув співвласник відомої піцерії
    Під Сєвєродонецьком загинув співвласник відомої піцерії
    Під Сєвєродонецьком загинув співвласник відомої піцерії
    Під Сєвєродонецьком загинув співвласник відомої піцерії
    Під Сєвєродонецьком загинув співвласник відомої піцерії
    Під Сєвєродонецьком загинув співвласник відомої піцерії
    Під Сєвєродонецьком загинув співвласник відомої піцерії
    Під Сєвєродонецьком загинув співвласник відомої піцерії
    Під Сєвєродонецьком загинув співвласник відомої піцерії
    Під Сєвєродонецьком загинув співвласник відомої піцерії
    Під Сєвєродонецьком загинув співвласник відомої піцерії
    Під Сєвєродонецьком загинув співвласник відомої піцерії
    Під Сєвєродонецьком загинув співвласник відомої піцерії
    Під Сєвєродонецьком загинув співвласник відомої піцерії
    Під Сєвєродонецьком загинув співвласник відомої піцерії
    Під Сєвєродонецьком загинув співвласник відомої піцерії
    Під Сєвєродонецьком загинув співвласник відомої піцерії
    Під Сєвєродонецьком загинув співвласник відомої піцерії
    Під Сєвєродонецьком загинув співвласник відомої піцерії
    Під Сєвєродонецьком загинув співвласник відомої піцерії
    Під Сєвєродонецьком загинув співвласник відомої піцерії
    Під Сєвєродонецьком загинув співвласник відомої піцерії
    Під Сєвєродонецьком загинув співвласник відомої піцерії
    Під Сєвєродонецьком загинув співвласник відомої піцерії

    Pizza Bro – один із закладів Києва, які після повномасштабного вторгнення Росії почали безкоштовно годувати воїнів ЗСУ, тероборони та волонтерів.

    Раніше стало відомо, що у війні проти Росії на Донбасі загинув громадянин Чехії. Також в Україні загинули четверо добровольців з Інтернаціонального легіону територіальної оборони. Вони були громадянами Нідерландів, Німеччини, Франції та Австралії.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ податки армія війна Азов бізнес громада Україна Facebook чоловік окупація #stoprussia
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    Під Сєвєродонецьком загинув співвласник відомої піцерії