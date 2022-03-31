Примотав до тіла скотчем. Волинянин намагався вивезти з України $320 тис. (фото)

Чоловік приховав пачки банкнот в автомобілі та на своєму тілі під верхнім одягом

Вилучену у порушника валюту перерахують на потреби Збройних сил України

У пункті пропуску «Ягодин» у Волинській області в ході митно-прикордонного контролю упереджено намір волинянина вивезти з України $320 тис. Про це повідомляє Державна митна служба України.

«Дбайливо спаковані і пораховані пачки банкнот водій приховав у конструктивних порожнинах транспортного засобу в найнеочікуваніших місцях (як от аптечка чи пакунок особистої гігієни) і навіть - на своєму тілі під верхнім одягом», - розповіли митники.

Митники вилучили валюту. ЇЇ перерахують на спеціальний рахунок Національного банку України та використають на потреби Збройних сил України.

Відповідно до статті 483 Митного Кодексу України, приховування від митного контролю тягне за собою конфіскацію валюти та штраф у повному обсязі вартості предмета правопорушення. За курсом НБУ на сьогодні це - майже 9,5 млн грн.

Нагадаємо, громадянку України, що намагалася вивезти до Угорщини 90 тисяч євро і 45 тисяч доларів, було затримано 26 березня прикордонниками Чопського загону.

ДБР наразі розслідує можливе сприяння з боку працівників митниці незаконному переміщенню через державний кордон $28 млн та 1,3 млн євро через пункт пропуску «Вилок» до Угорщини. Гроші вивозились у валізах без декларування та в обхід митних правил дружиною екснардепа Ігоря Котвіцького Анастасією.