На угорському кордоні затримано українку з великою кількістю валюти

47-річна жінка намагалася вивести понад 90 тисяч євро

Громадянку України, що намагалася вивезти до Угорщини 90 тисяч євро і 45 тисяч доларів, було затримано 26 березня прикордонниками Чопського загону. Як повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон на своїй сторінці у Facebook, 47-річна українка їхала до Угорщини через пункт пропуску "Тиса" легковим автомобілем «Mercedes» української реєстрації.

"Під час перевірки транспортного засобу у правоохоронців виникли підозри щодо можливої наявності у ньому товарів і предметів, прихованих від прикордонно-митного контролю", – йдеться у повідомленні.

Автомобіль вивели з загального потоку для поглибленого огляду, у ході якого виявили готівку.

Гроші вилучено встановленим порядком співробітниками митниці.

Нагадаємо, що ДБР наразі розслідує можливе сприяння з боку працівників митниці незаконному переміщенню через державний кордон $28 млн та 1,3 млн євро через пункт пропуску «Вилок» до Угорщини. Гроші вивозились у валізах без декларування та в обхід митних правил дружиною екснардепа Ігоря Котвіцького Анастасією.

Також нардеп від ОПЗЖ Григорій Суркіс та його брат, президент футбольного клубу «Динамо» Ігор Суркіс вивезли із України через той самий прикордонний пункт «Вилок» два дорогі автомобілі та 17 млн доларів.