Валізи з доларами соратника Авакова. ДБР відкрило кримінальне провадження

$28 млн і 1,3 млн євро перевозились у валізах без декларування та в обхід митних правил

Слідчі Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом зловживання службовими особами Закарпатської митниці. Про це повідомляє пресслужба відомства.

За оперативною інформацією, працівники митниці могли сприяти незаконному переміщенню через державний кордон $28 млн та 1,3 млн євро через пункт пропуску «Вилок» до Угорщини. Гроші вивозились у валізах без декларування та в обхід митних правил.

Кримінальне провадження порушено за ч. 2 ст. 364 ККУ Зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Водночас колишній керівник Обухівського райвідділу поліції Денис Ярославський написав у Facebook, «гроші належать правій руці Арсена Авакова, Ігорю Котвіцькому». Гроші з України до Угорщини начебто перевозила дружина екснардепа Ігоря Котвіцького Анастасія. Українські митники готівку чомусь не помітили, а їх угорські колеги угорські митники і після кількагодинних суперечок дружині Котвіцького довелося задекларувати готівку.