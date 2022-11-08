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Проінспектував Суровікіна: Шойгу приїхав на окуповані території України (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Проінспектував Суровікіна: Шойгу приїхав на окуповані території України (відео)
Шойгу приїхав в Україну і "проінспектував" Суровікіна
фото: кадр відео

Шойгу проінспектував російських військових, що воюють в Україні

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу приїхав на окуповані території України і заслухав доповідь генерала Сергія Суровікіна. Про це повідомляє пресслужба Міноборони РФ.

Повідомляється, що Шойгу проінспектував командний пункт військ РФ, які воюють в Україні.

«На командному пункті генерал армії Сергій Шойгу заслухав доповідь командувача об'єднаного угруповання російських військ генерала армії Сергія Суровікіна щодо поточної оперативної обстановки, характеру дій противника, виконання російськими військами бойових завдань на різних операційних напрямках, а також окремо – з питань забезпечення всіма видами забезпечення прибулих в склад угруповання військовослужбовців, які покликані на військову службу в рамках часткової мобілізації», – повідомили в Міноборони РФ.

Російські ЗМІ уточнуюють, що командний пункт розташований на окупованій території України.

Нагадаємо, капітан 1-го рангу Збройних Сил США Гаррі Табах свого часу став першим офіцером американської армії, вихідцем із СРСР. У розмові з «Главкомом» він розповів, навіщо Кремль призначив нового командувача російського угрупування в Україні Сергія Суровікіна і порівняв його із маршалом Жуковим.  

Нещодавно призначений командувач об'єднаного угрупування військ РФ в Україні Сергій Суровікін визнав, що окупанти втрачають важливий Херсонський напрямок

Як стало відомо, російські пропагандисти обурені поведінкою нового командувача армії РФ в Україні Сергія Суровікіна. Вони розкритикували російського військового командира за те, що той навіть не намагався вивчити текст своєї заяви щодо ситуації у Херсоні, а читав її із суфлера.

Читайте також: Американський військовій експерт Гаррі Табах: Кінець війни настане тоді, коли ви зруйнуєте Росію.
Теги: окупанти відео Сергій Шойгу Міноборони війна

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