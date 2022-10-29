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Аналітики ISW пояснили, навіщо Путін намагається відновити авторитет Шойгу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Аналітики ISW пояснили, навіщо Путін намагається відновити авторитет Шойгу
фото з відкритих джерел

Присутність глави міноборони РФ в інформаційному просторі залежить від схвалення Кремля

Російський диктатор Володимир Путін намагається відновити авторитет міністра оборони Сергія Шойгу, щоб протистояти зростальному впливу військового угруповання силовиків. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті.

Аналітики вважають, що Путін міг би сам оголосити про закінчення мобілізації, а не на зустрічі з Шойгу, або міг би доручити міністру завершити невдалу мобілізацію самостійно. Їхня поставна публічна зустріч узгоджується з нещодавнім сплеском появи Шойгу в ЗМІ.

Зазначається, що Шойгу провів навів кілька телефонних розмов зі своїми турецькими, китайськими та західними колегами. Ці гучні зустрічі відрізняють Шойгу та російське вище військове командування від силовиків, які, попри свою популярність у російському інформаційному просторі, не мають того самого рангу чи авторитету.

В ISW нагадали, що навесні та влітку Шойгу дуже рідко з'являвся на публіці. Присутність глави міноборони в інформаційному просторі залежить від схвалення Кремля, оскільки Путін контролює, коли Шойгу виступатиме публічно. Тоді як суперники Шойгу із силовиків контролюють власні канали в Telegram і спілкуються зі ЗМІ.

Раніше повідомлялося, що на війні в Україні російські загарбники не мають значного прогресу в районі Бахмута Донецької області або деінде вздовж лінії фронту. І навіть завершена мобілізація у РФ не зможе виправити ситуацію.

До слова, триває 248-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Водяне, Кам’янка та Невельське Донецької області.

Теги: війна росія путін Сергій Шойгу окупанти Україна

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