Новий командувач армією РФ бідкається, що окупанти втрачають важливий напрямок

Суровікін визнав, що ситуація на Херсонщині склалася «непроста»

Окупанти все більше бояться за Херсон

Нещодавно призначений командувач об'єднаного угрупування військ РФ в Україні Сергій Суровікін визнав, що окупанти втрачають важливий Херсонський напрямок. Про це Суровікін заявив в ефірі пропагандистського телеканалу «Росія 24».

Суровікін зізнався, що обстановка складається напружена – українська армія прориває його оборону.

«Обстановка напружена. ЗСУ не залишають спроб атакувати позиції російських військ. Насамперед це стосується Куп'янського, Краснолиманського та Миколаєво-Криворізького спрямування», – заявив командувач об'єднаного угрупування військ РФ в Україні.

Зазначимо, маріонетка Кремля, херсонський колаборант Володимир Сальдо оголосив про переміщення цивільного населення на лівий берег Дніпра через так звану небезпеку затоплення.

Нагадаємо, вже кілька днів у російських пабліках масово повідомляють про контрнаступ Збройних сил України на Херсонському напрямку. Окупанти скиглять, що наші захисники здійснюють потужну атаку.

За оцінками західних військових, наші військові можуть звільнити Херсон та повернути контроль над правим берегом Дніпра вже наступного тижня.

Повідомлялося, що у Херсоні окупаційна адміністрація вивозить цивільних, побоюючись взяття міста. Колаборант Володимир Сальдо звернувся до керівництва Російської Федерації із проханням допомогти в організації виїзду жителів Херсонської області.