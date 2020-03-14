Прокуратура оскаржить запобіжні заходи нападникам на Сивохо



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Прокуратура міста Києва внесе апеляційні скарги на рішення Печерського районного суду столиці про обрання запобіжних заходів учасникам хуліганських дій у КВЦ «Парковий»

Прокуратура Києва оскаржить рішення Печерського районного суду столиці про обрання запобіжних заходів учасникам хуліганських дій у КВЦ «Парковий», які, зокрема, напали на радника секретаря РНБО.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва у Facebook.

«Прокуратура міста Києва внесе апеляційні скарги на рішення Печерського районного суду столиці про обрання запобіжних заходів учасникам хуліганських дій у КВЦ «Парковий», які, у тому числі, напали на радника секретаря РНБО», – йдеться у повідомленні.

Так, 13 березня 2020 року прокуратура звернулась до суду з клопотанням про обрання трьом особам, підозрюваним у вказаних діях, запобіжних заходів у вигляді цілодобових домашніх арештів.

За результатами судових засідань клопотання щодо одного з підозрюваних задоволено. Щодо ще двох осіб – суд обрав більш м’який запобіжні заходи, а саме – особисте зобов’язання. Останні два рішення прокуратура оскаржуватиме в апеляційному порядку.

Як повідомлялося, під час презентації Національної платформи примирення і єдності представники організації «Національний корпус» почали суперечку із радником секретаря РНБО Сергієм Сивохо, а згодом вдарили його у спину, Сивохо впав на підлогу.

Поліція доставила до відділку 15 осіб. Було відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, у четвер, 12 березня, в Херсоні біля будівлі Нацполіції представники Національного корпусу провели пікет з вимогою притягнути до відповідальності позаштатного радника секретаря РНБО Сергія Сивоха.

Печерський районний суд Києва 13 березня обрав запобіжні заходи трьом затриманим після подій під час презентації Національної платформи примирення і єдності. Юрію Каплі та Сергію Тамаріну – у вигляді особистого зобов’язання. Олександру Демидову – у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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