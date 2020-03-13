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    Думки вголос

    Чому Зеленський не реагує на зрадницькі слова свого друга Сивохи про «внутрішній конфлікт»?

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Чому Зеленський не реагує на зрадницькі слова свого друга Сивохи про «внутрішній конфлікт»?

    Довелося в ситуацію втручатися тим, хто воював за Україну

    Мовою оригіналу

    «Внутренний конфликт», в результате которого советнику секретаря СНБО и личному другу президента Владимира Зеленского досталось от активистов Национального корпуса произошел на презентации «Национальной платформы примирения». Никаких увечий Сивохо не нанесли, так, символически... Но таким образом Нацкорпус сорвал презентацию Сивохо «платформы».

    Парадоксальная ситуация - после предательских слов Сивохо о «внутреннем конфликте» президент не сделал своему советнику никаких замечаний. И тогда вмешались те, кто воевал за Украину и устроили «внутренний конфликт» на презентации.

    Огромный вызов для Зеленского - а кого наказывать? Того, кто заявил о «внутреннем конфликте» на Донбассе, или того, кто устроил «внутренний конфликт» на презентации? Но разве можно кого-то наказывать за «внутренний конфликт»?

    Читайте також: Падіння з платформи. Хто кинув виклик мирним ініціативам Зеленського

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Володимир Зеленський Сергій Сивохо
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