Чому Зеленський не реагує на зрадницькі слова свого друга Сивохи про «внутрішній конфлікт»?

Довелося в ситуацію втручатися тим, хто воював за Україну

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«Внутренний конфликт», в результате которого советнику секретаря СНБО и личному другу президента Владимира Зеленского досталось от активистов Национального корпуса произошел на презентации «Национальной платформы примирения». Никаких увечий Сивохо не нанесли, так, символически... Но таким образом Нацкорпус сорвал презентацию Сивохо «платформы».

Парадоксальная ситуация - после предательских слов Сивохо о «внутреннем конфликте» президент не сделал своему советнику никаких замечаний. И тогда вмешались те, кто воевал за Украину и устроили «внутренний конфликт» на презентации.

Огромный вызов для Зеленского - а кого наказывать? Того, кто заявил о «внутреннем конфликте» на Донбассе, или того, кто устроил «внутренний конфликт» на презентации? Но разве можно кого-то наказывать за «внутренний конфликт»?

Джерело: блог Юрія Бутусова

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