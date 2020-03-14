В окупованій Горлівці почалася паніка через коронавірус



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Багато хто розуміє, що «ДНР» приховує інформацію, - соцмережі

Місцеві жителі не вірять, що, так звана «влада» впорається з хворобою, - очевидці

У Горлівці зростає паніка через коронавірус. Про це пишуть у соцмережі Facebook місцеві жителі.

Зазнається, що люди бояться, що, так звана, «ДНР» не впорається з епідемією.

«Поліція» оточила будівлю лікарні. У районах, які виявилися без контролю уряду, наростає паніка. У людей страх. Багато хто розуміє, що, так звана «влада», приховує інформацію», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Зеленський закликав керівників компаній відпустити співробітників працювати дистанційно.

До відома, на сьогодні, 14 березня, кількість інфікованих у світі перевищила 145 тис. осіб.

З 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин в усіх закладах освіти незалежно від форми власності та сфери управління. «Терміни карантину можуть змінитись залежно від епідеміологічної ситуації в Україні. Під час карантину учням та студентам забороняється відвідувати заклади освіти», – йдеться у листі Міністерства освіти і науки №1/9-154 від 11 березня, оприлюдненому на сайті МОН.

Міністерство охорони здоров’я, і мер Києва Віталій Кличко попередили про адміністративну або кримінальну відповідальність тих, хто намагатиметься не дотримуватися протиепідемічних заходів.

Одразу після оголошення обмежень кияни побігли в супермаркети по «карантинні закупівлі»: у деяких супермаркетах Києва були помічені величезні черги. Люди скуповують продукти і засоби першої необхідності: крупи та макарони.

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