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    Суспільство

    В окупованій Горлівці почалася паніка через коронавірус

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    Багато хто розуміє, що&nbsp;<strong>&laquo;</strong>ДНР&raquo; приховує інформацію, - соцмережі - В окупованій Горлівці почалася паніка через коронавірус
    Багато хто розуміє, що «ДНР» приховує інформацію, - соцмережі

    Місцеві жителі не вірять, що, так звана «влада» впорається з хворобою, - очевидці

    У Горлівці зростає паніка через коронавірус. Про це пишуть у соцмережі Facebook місцеві жителі.

    Зазнається, що люди бояться, що, так звана, «ДНР» не впорається з епідемією.

    «Поліція» оточила будівлю лікарні. У районах, які виявилися без контролю уряду, наростає паніка. У людей страх. Багато хто розуміє, що, так звана «влада», приховує інформацію», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, Зеленський закликав керівників компаній відпустити співробітників працювати дистанційно.

    До відома, на сьогодні, 14 березня, кількість інфікованих у світі перевищила 145 тис. осіб.

    З 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин в усіх закладах освіти незалежно від форми власності та сфери управління. «Терміни карантину можуть змінитись залежно від епідеміологічної ситуації в Україні. Під час карантину учням та студентам забороняється відвідувати заклади освіти», – йдеться у листі Міністерства освіти і науки №1/9-154 від 11 березня, оприлюдненому на сайті МОН.

    Міністерство охорони здоров’я, і мер Києва Віталій Кличко попередили про адміністративну або кримінальну відповідальність тих, хто намагатиметься не дотримуватися протиепідемічних заходів.

    Одразу після оголошення обмежень кияни побігли в супермаркети по «карантинні закупівлі»: у деяких супермаркетах Києва були помічені величезні черги. Люди скуповують продукти і засоби першої необхідності: крупи та макарони.

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    ДНР Facebook поліція влада коронавірус
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