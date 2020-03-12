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    «Сивоху за ґрати»: у Херсоні Нацкорпус з фаєрами пікетував будівлю поліції

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    У Херсоні Нацкорпус з фаєрами пікетував будівлю поліції - «Сивоху за ґрати»: у Херсоні Нацкорпус з фаєрами пікетував будівлю поліції
    У Херсоні Нацкорпус з фаєрами пікетував будівлю поліції
    Фото: Перший регіональний

    Активісти палили фаєри і голосно вигукували гасло: «Сивоху за ґрати»

    У четвер, 12 березня в Херсоні біля будівлі Нацполіції представники Національного корпусу провели пікет з вимогою притягнути до відповідальності позаштатного радника секретаря РНБО Сергія Сивохо.

    Про це повідомляє місцеве видання Перший регіональний.

    Активісти палили фаєри і голосно вигукували гасло: «Сивохо за ґрати».

    Представники Нацкорпусу передали поліції звернення на ім'я начальника обласної поліції Олександра Прокудіна, в якому заявили про вчинення державної зради Сивохою, який ініціював у Києві захід під назвою Національна платформа примирення та єдності.

    Як повідомлялося, сьогодні, під час презентації радником голови РНБО Сергієм Сивохою  Національної платформи примирення сталися сутички (відео).

    Згодом у соцсережі з'явилося відео, як поліція затримує ветеранів полку «Азов», буквально заштовхує їх до автобусу і там застосовує силу. 

    Пізніше секретар РНБО заявив, що Сивохо не уповноважений представляти позицію Радбезу.

    Нагадаємо, 11 березня радник секретаря РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України в НАТО немає жодних змін, а реальні перспективи вступу до Альянсу відсутні. Він аргументував це тим, що Україна не може вступити в НАТО через «внутрішній конфлікт».

    Азов активісти Херсон Сергій Сивохо
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