«Сивоху за ґрати»: у Херсоні Нацкорпус з фаєрами пікетував будівлю поліції



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У Херсоні Нацкорпус з фаєрами пікетував будівлю поліції Фото: Перший регіональний

Активісти палили фаєри і голосно вигукували гасло: «Сивоху за ґрати»

У четвер, 12 березня в Херсоні біля будівлі Нацполіції представники Національного корпусу провели пікет з вимогою притягнути до відповідальності позаштатного радника секретаря РНБО Сергія Сивохо.

Про це повідомляє місцеве видання Перший регіональний.

Активісти палили фаєри і голосно вигукували гасло: «Сивохо за ґрати».

Представники Нацкорпусу передали поліції звернення на ім'я начальника обласної поліції Олександра Прокудіна, в якому заявили про вчинення державної зради Сивохою, який ініціював у Києві захід під назвою Національна платформа примирення та єдності.

Як повідомлялося, сьогодні, під час презентації радником голови РНБО Сергієм Сивохою Національної платформи примирення сталися сутички (відео).

Згодом у соцсережі з'явилося відео, як поліція затримує ветеранів полку «Азов», буквально заштовхує їх до автобусу і там застосовує силу.

Пізніше секретар РНБО заявив, що Сивохо не уповноважений представляти позицію Радбезу.

Нагадаємо, 11 березня радник секретаря РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України в НАТО немає жодних змін, а реальні перспективи вступу до Альянсу відсутні. Він аргументував це тим, що Україна не може вступити в НАТО через «внутрішній конфлікт».