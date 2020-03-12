«Сивоху за ґрати»: у Херсоні Нацкорпус з фаєрами пікетував будівлю поліції
Активісти палили фаєри і голосно вигукували гасло: «Сивоху за ґрати»У четвер, 12 березня в Херсоні біля будівлі Нацполіції представники Національного корпусу провели пікет з вимогою притягнути до відповідальності позаштатного радника секретаря РНБО Сергія Сивохо.
Про це повідомляє місцеве видання Перший регіональний.
Активісти палили фаєри і голосно вигукували гасло: «Сивохо за ґрати».
Представники Нацкорпусу передали поліції звернення на ім'я начальника обласної поліції Олександра Прокудіна, в якому заявили про вчинення державної зради Сивохою, який ініціював у Києві захід під назвою Національна платформа примирення та єдності.
Як повідомлялося, сьогодні, під час презентації радником голови РНБО Сергієм Сивохою Національної платформи примирення сталися сутички (відео).
Згодом у соцсережі з'явилося відео, як поліція затримує ветеранів полку «Азов», буквально заштовхує їх до автобусу і там застосовує силу.
Пізніше секретар РНБО заявив, що Сивохо не уповноважений представляти позицію Радбезу.
Нагадаємо, 11 березня радник секретаря РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України в НАТО немає жодних змін, а реальні перспективи вступу до Альянсу відсутні. Він аргументував це тим, що Україна не може вступити в НАТО через «внутрішній конфлікт».