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    Тенісист Стаховський прийшов підтримати «нападників на Сивохо»

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    Сергій Стаховський підтримав людей, яким не подобається прооросійська риторика радника секретаря РНБО - Тенісист Стаховський прийшов підтримати «нападників на Сивохо»
    Сергій Стаховський підтримав людей, яким не подобається прооросійська риторика радника секретаря РНБО
    Instagram Сергія Стаховського

    Сергій взяв участь в акції на підтримку Олександра Волкова, Юрія Каплі та Сергія Тамаріна

    Найкращий український тенісист Сергій Стаховський прийшов сьогодні, 13 березня, на акцію протесту під стіни Міністерства внутрішніх справ з вимогою звільнити з-під варти активістів, а раніше учасників російсько-української війни Олександра Волкова, Юрія Каплю та Сергія Тамаріна, яких затримали за нібито побиття радника секретаря РНБО Сергія Сивохо.

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    «Такі часи, що хороших і правильних людей можна зустріти під судом або в суді, Або під СІЗО. Або на акції протесту. Навіть попри пандемію, - підписав цю світлину активіст Роман Синіцин.  - Перша ракетка України, володар семи титулів АТР Сергій Стаховський та депутати «Голосу» Леся і Рома (Леся Василенко і Роман Костенко, - «Главком»).

    stakhovskyi-syvokho
    stakhovskyi-syvokho

    Депутати від ЄС брали Волкова та «Собера» на поруки. Нагадаю, що їм інкримінують «напад на Сивохо». Не допомогло, Саша Волков – цілодобовий домашній. По Сергієві Тамаріну суд ще триває, але мабуть буде те саме».

    Зауважимо, що Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід членові «Нацкорпусу», ветеранові російсько-української війни Олександру Волкову у вигляді домашнього арешту на два місяці, тобто до 10 травня.

     Читайте також: «Сивоху за ґрати»: у Херсоні Нацкорпус з фаєрами пікетував будівлю поліції
    Сергій Стаховський теніс СІЗО Роман Синіцин Сергій Сивохо
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