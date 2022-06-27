Закликав створити «республіку» на Буковині: чернівчанину оголошено підозру

Підозрюваний закликав до повалення конституційного ладу

Жителю Чернівців, який закликав до створення «Буковинської народної республіки» та окупації Херсонщини повідомили про підозру. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

«За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру буковинцю, який закликав до повалення конституційного ладу, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що житель Чернівців систематично поширював у соціальній мережі Fасеbook дописи із закликами до створення Буковинської Народної Республіки, відокремлення від України Закарпатської області та окупації Російською Федерацією Херсону і Нової Каховки.

«Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Чернівецькій області», – зазначили в прокуратурі.

Раніше повідомлялося, що у Вінниці до п'ятьох років засудили мешканця Крижополя за співпрацю з окупантами. Так, він закликав росіян завдати ракетного удару по Вінницькій телевежі.

У діалозі з рашистом зрадник заявляв про бажання чим скорішої окупації Вінниччини.

На Рівненщині місцевого жителя було засуджено судом до 13 років в'язниці за державну зраду. Він збирав та передавав окупантам інформацію про стратегічні об'єкти.